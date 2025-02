Radno vreme Vodovoda, Pošte, Jugoprevoza i Toplane tokom praznika

Povodom Dana državnosti Republike Srbije, JKP „Vodovod Kruševac“ neće raditi 15. , 16. i 17. februara. Tokom prazničnih dana organizovana su 24-časovna dežurstva, a eventualne probleme na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži građani mogu prijaviti na besplatni korisnički broj 0800/303-037.

Kada je reč o poštanskim uslugama, za vreme praznika Pošta neće raditi.

Jugoprevoz Kruševac će u ponedeljak, 17. februara, saobraćati prema nedeljnom redu vožnje.

Blagajne JKP Toplane na adresama Brijanova 12, Jastrebačka 13 i Kralja Aleksandra Ujedinitelja 24 neće raditi 15. i 17. februara 2025. godine. Redovan rad biće nastavljen od utorka, 18. februara, prema uobičajenom radnom vremenu od 7 do 18 časova.

Kako bi korisnicima omogućila dodatnu pogodnost, kruševačka Gradska toplana je produžila rok za ostvarivanje boniteta. Umesto do 15. februara, korisnici će moći da iskoriste popust od 5% na iznos računa sve do 18. februara. Za sve one koji žele da izbegnu gužve i čekanja, iz Toplane podsećaju da je plaćanje računa moguće obaviti i putem e-banking servisa, mobilnog bankarstva, kao i na ostalim ovlašćenim mestima za uplatu komunalnih usluga.