Priča o vinu: Sa Nojeve barke do Župe

Jedno mesto se posebno ističe po svojoj vinarskoj tradiciji. Naša Župa! Ova pitoma dolina, okružena blagim brdima, od davnina je poznata po vinogradima čiji plodovi tvore vina izuzetnog kvaliteta. Još u doba kneza Lazara, Župa je bila srce srpskog vinogradarstva. Priča se da je upravo ovde srpski knez sadio prve vinograde koji su snabdevali njegov dvor, a vino iz Župe krasilo je trpeze plemića i monaha Kralj Petar I Karađorđević i njegov sin posadili su na desetine hektara vinograda na brdu Oplenac. Imali su svoje podrume u kojima su proizvodili vino. Car Dušan je takođe imao svoj podrum u kome je proizvodio vino. Podrum se nalazio u Prizrenu. Zanimljivo je da je u to vreme postojao podrum u Velikoj Hoči, i celokupna proizvodnja išla je u carski podrum u Prizrenu, vinovodom koji je bio dugačak oko 25km. Prema legendi, vino je nastalo u Jermeniji, nakon potopa. Nojeva barka se nakon potopa nasadila na vrhu planine Ararat koja je tada pripadala Jermeniji (danas pripada Turskoj). Noje je posadio vinograde u dolini planine Ararat. Nakon toga, prva loza je dala svoj plod, ljudi su bili oduševljeni i počeli su da jedu grožđe. Obzirom da je grožđe mnogo rodilo, nije moglo da stane u neke male posude, pa su ljudi odlučili da ga stave u bačve i da to sve dopreme do podruma. Dok je trajalo leto i jesen, ljudi su jeli sveže plodove grožđa, međutim, kad je počela zima, grožđa više nije bilo. Tada su ljudi odlučili da otvore bačve, ali kada su ih otvorili, imali su šta i da vide: grožđe se zgnječilo i počelo puštati tečnost tamnoljubičaste boje. Neko od prisutnih je probao tu tečnost, i ostao u neverici, koliko je zapravo ukusno. S druge strane, i arheološki nalazi potvrđuju da je vino nastalo u Jermeniji jer je upravo u Jermeniji pronađena najstarija vinarija na svetu (Areni Vinarija). U njoj su pronađene posude za fermentaciju, presa za grožđe, podrumi, bačve. Prema, pojedinim verovanjima, tragovi vina pronađeni su mnogo pre u Kini, Iranu i Gruziji. Prema verovanju, Dionis je bog vina. Dionis je bio sin Zevsa i Semele. Njegov kontakt sa vinovom lozom je bio na brdu Nisa gde su ga nimfe sakrile od Here, tadašnje Zevsove žene. Nakon što je probao grožđe, i popio vino, Dionis je krenuo u pohod sa svojom pratnjom. Sa sobom je imao vinovu lozu i upoznavao je stanovništvo sa procesom pravljenja vina. Kasnije, Dionis je proglašen za moćnog boga. Od tada vino ima počasno mestu među njegovim pićima. Koliko je vino dragoceno, pokazuje i činjenica da ono simbolizuje nevinu Hristovu krv. Služi se na pričestu, na slavi, prilikom presecanja slavskog kolača, prilikom venčanja u crkvi, krštenja.