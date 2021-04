Za vreme predstojećih praznika većina kruševačkih apoteka radiće po standardnom radnom vremenu. Apoteka Dr Max dežura 24 sata

Praznični raspored rada kruševačkih apoteka

Za vreme predstojećih praznika većina kruševačkih apoteka radiće po standardnom radnom vremenu. Apoteka Dr Max dežura 24 sata Tokom uskršnjih i prvomajskih praznika Dr Max Kedrović u centru grada dežuraće 24 sata, dok će radno vreme ostalih apoteka ove apotekarske ustanove , u periodu od 30.aprila do 4.maja, biti od 7 do 17 časova. Ostale kruševačke apoteke uglavnom će raditi po standardnom radnom vremenu za radni dan, od 7 do 21 ili 22 sata, u subotu i nedelju do 21 sat. Broj apoteke Dr Max koja će dežurati i tokom praznika je 063/1068013. D.P.