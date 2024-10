Puno „Gnezdo“ novembarske avangardne čarolije

Agilni urednici programa Alternativnog kulturnog centra „Gnezdo“ potrudili su se da u kontinuitetu nastave da svakog vikenda, a i češće, isporučuju atraktivne avangarde programe sugrađanima sklonim novim izazovima u umetnosti

Na svojim službenim stranicama na društvenim mrežama oglasili su najave za predstojeće događaje tokom gotovo čitavog novembra, pa vam ih hronološki i predočavamo u nastavku teksta…

oktobar: „Najstrašniji maskenbal za decu“

Već u četvrtak (od 18 do 21:00), petu godinu za redom, na zahtev dece i roditelja, organizuje se „najstrašniji maskenbal za decu“! Posetioce očekuje revija maski i brojne igre za decu (Limbo, muzičke stolice, mikrofon je vaš…). Prijave na akc.gnezdo@gmail.com, a prijavljena deca dobiće svoj redni broj kako bi mogla da učestvuju u reviji maskiranih. Ulaz je na donacije, a kutija za njih nalaziće se na samom ulazu. Donacijama pomažete rad „Gnezda“ i omogućavate grejanje tokom ovog događaja.

novembar: Koncert Elementa i Progresa

Naredni izazovni muzički događaj već je dan kasnije – u subotu veče nastupaju treš-gruvi metal band Element iz italijanskog grada Vićenca osnovan 2014. Do sada su objavili dva albuma, drugi „2198 secondi di odio“ 2022. godine. Podrška njima, poznata četvorka Progres, nastao je 1993. godine i stiže iz neformalne srpske prestonice radikalnog pank izraza – Kraljeva. Do sada su objavili tri dugosvirajuća materijala: Podigni glas, Stvarnost i Čudan san, koji je takođe publikovan 2022.

9 – 11. novembar: Neverovatnih 7 godina (rođendan „Gnezda“)

U okviru ovog trodnevnog slavljenja priređuju se sledeći programi:

novembar (subota): Cyclist Conspiracy (od 21:00)

Svojevremeno začeti kao neformalni projekat u okviru, sada već nepostojećeg, Društva za razvoj alhemijskih studija „Vasko Popa“, The Cyclist Conspiracy su danas dugosvirajuća trupa koja u sebi spaja muzičke uticaje iz najrazličitijih delova sveta, trudeći se da izbegne površni, novodobni eklekticizam i da kreativnu energiju usmeri ka sintezi pretpostavljenih elemenata. Bilo da su u pitanju Vizantijsko carstvo ili tajni nomadski putevi pustinje, čađava krčma prepuna mangaša i raskalašnih žena ili stepa sa nebom samo za šamana, psihodelični ili turcke rock, Bliski ili Daleki istok, putovanja na koja biciklisti odlaze nikako ne predstavljaju potragu za srcem ovog sveta. Ponekad, ona se ukazuju kao simbolična potraga za Konstantinopoljem, srcem cikličnog carstva Vizantije, ali ona su uvek potraga za srcem jedine prave svetlosti – Agape.

novembar (nedelja): Ozbiljna igra „Misliti oblike/Govoriti oblike/Oblikovati društveno zajedništvo“ – Tri groša (od 17 do 21:00)

Cilj igre je naći model delovanja Institucije kao oblika društvene prakse čija je uloga uređenje ljudskih života i društvenih odnosa do najmanjih detalja, koji stoji u odgovarajućem odnosu prema potrebama članova jedne zajednice. Ozbiljna igra (serious game) je žanr u razvoju koji kombinuje različite mehanike igara a čiji cilj prevazilazi granice zabave. Kroz ozbiljne igre, učesnici mogu sticati i razmenjivati znanja i veštine, iznalaziti predloge rešenja za probleme sa kojima se suočavaju i graditi i jačati svoje zajednice. U igru su pozvani društveni činioci svih uzrasta, pripadnosti i porekla, kako bi doprineli iz sopstvenih, kako profesionalnih tako i ličnih ekspertiza, u izgradnji ideje i koncepta modela funkcionisanja koja jedno društvo mogu da učine boljim a živote njegovih aktera kvalitetnijim.

Možete se prijaviti za učešće putem fomulara: https://forms.gle/6GsCBNpkwcHDAXcF9

Iza ove zanimljive igre sledi (od 21:00) otvaranje izložbe radova Zorice Janakov, pola sata kasnije priređuje se pesničko veče, da bi sve iza toga bilo začinjeno muzičkim džem sešnom.

novembar (ponedeljak): „Izvrnute priče“ (vreme će biti definisano naspram broja prijavljene dece)

Predstave u okviru serijala „Izvrnute priče“ su bazirane na nekim od poznatih bajki, ali su u ovoj verziji originalni zapleti „izvrnuti“ pošto protagonisti dolaze iz neke osetljive grupe. Za izvođenje u Kruševcu moguće su dve priče: Željka i Snežna kraljica (u ovoj verziji je Gerda, sada Željka, devojčica sa Daunovim sindromom), Prava Pepeljuga (devojčica sa invaliditetom koja korisit štake da bi se kretala). U pričama ove protagonistkinje pokušavaju da nađu izlaz iz izazovnih situacija koristeći svoja specifična životna iskustva. Predstave su namenjene deci osnovnoškolskog utrasta (7-10 godina). U predstavama se kombinuju audio pripovedanje, gluma, savremeni ples, interaktivne igre, kostimi, muzika i dizajn svetla. Svaka od ovih priča je pretočena u zasebno hibridno izvođenje u trajanju do 45 minuta. Tokom izvođenja deca sede na podu po obodu prostorije (u krugu), a sva dešavanja su u centru. Izvođenja imaju karakter „relaxed performance“ – koncept u kome su reakcije publike prihvataju i koriste za nastavak izvođenja, te spontana ponašanja dece se prihvataju kao integralni deo dešavanja (što je posebno važno za decu sa Daunovim sindromom, ili deca iz šireg spektra autizma…).

Prijave poslati na: akc.gnezdo@gmail.com

novembar (subota): Koncerti grupa Adam, Rihter i XI

Kao glavni sastav večeri stiže još jedna kraljevačka postava – hard i hevi grupa Adam koja se upravo nalazi na turneji povodom objavljivanja albuma “Sve što vidim”. Prvi grad na tom putu je upravo Kruševac, tačnije AKC Gnezdo. Na ovoj svirci kao gosti nastupiće beogradski Rihter i poznata kruševačka trojka koja neguje hrišćanski rok – XI.

novembar (petak): Koncert Hatred Fields

Mladi melodički ded metal bend Hatred Fields, je još jedna zanimljiva pojava sa italijanske alternativne muzičke scene, nastala 2017. a prvi album ‘The Voyge’ objavio je u septembru ove godine. Upravo su na velikoj evropskoj turneji jesen-proleće 2024/25. Valja naglasiti da je postava, iako je tek sada diskografski debitovala, sačinjena od sve samih poznatih imena sa italijanske ekstremne muzičke metal scene.

novembar (subota): Koncert Madresi

Madresi je zrenjaninski pank bend, nastao još danas davne 2008. godine, pa se mogu svrstati i u veterane novomilenijalske srpske scene, U početku su nosili ime Madres Egoistas, po jednoj meksičkoj sapunici, ali su kasnije stigli do današnjeg naziva. Objavili su čak 6 albuma: „Odvedi me odavde“, „Prodajem emocije“,“Alergija na zlo“, „13. prase“ i „Plavlje nebo“ koji se nalaze na youtube kanalu benda, dok su album „Za neodrasle“ objavili na youtube kanalu „Madresi neodrasli“. Svi albumi se, kao i singlovi „Neka znaju“, „Horizont“, „Omatorio“, „Gde si sad?“ i „Punto 1.2“ mogu naći na striming platformama, a singl „Nove generacije iste malverzacije“ su snimili za potrebe serije „Složna braća“, i nalazi se na youtube kanalu ETM produkcije. Objavili su i kompilaciju „Rock and roll nije mrtav, a kamoli punk“ na kaseti.