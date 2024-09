Protest prosvetara ispred Školske uprave

Danas je ispred Školske uprave u Kruševcu održan protest prosvetnih radnika, okupljenih s ciljem da skrenu pažnju na nagomilane probleme u obrazovnom sistemu. Učitelji, nastavnici i profesori iz različitih škola okupili su se u velikom broju kako bi izrazili nezadovoljstvo uslovima rada, niskim platama, ali i nedostatkom podrške od strane institucija

Nakon okupljana kod Hale sportova i šetnju kroz grad, prosvetari su uz transparentne i govore istakli važnost obrazovanja kao ključnog stuba društva, ukazujući na to da kvalitetan obrazovni sistem direktno utiče na budućnost dece i razvoja zemlje. Pored problema u vezi sa platama i preopterećenosti nastavnika, u fokusu su bili i loši uslovi u školama, ali i sve veći pritisak na učitelje da se snalaze sa smanjenim resursima.

– Pre godinu dana smo sa Vladom Srbije potpisali protokol, ona se pečatom i potpisom obavezala da ispuni svoj deo obaveza, dok smo mi smo kao časni ljudi koji svakog dana ulaze u učionicu učinili sve što je bilo do nas. Tamo gde radimo nije bezbedno, svako dete i svaki roditelj može da nam uradi šta želi, a naša živa glava zavisi samo od našeg umeća. Posle 12 meseci još uvek nisu ispunjena 3 ključna zahteva, a to su uvođenje Krivičnog zakonika po hitnom postupku koji štiti radnika, potom povećanje početne plate nastavnika, odnosno zaposlenog sa sedmim stepenom stručne spreme do izjednačenja sa prosečnom zaradom u Republici Srbiji i izmena koeficijenta za one sa drugim, trećim, četvrtim i petim stepenom stručne spreme – istakla je Mirjana Gašić, profesorka srpskog jezika i članica USPRS-a.

Ovaj protest dolazi u trenutku kada se sve češće postavlja pitanje reforme obrazovnog sistema, kao i ulaganja u ljudske resurse, kako bi se obezbedila prosveta koja će odgovoriti na izazove modernog društva. Prisutni su istakli da su spremni za dalji dijalog sa nadležnim institucijama, ali da očekuju konkretne poteze kako bi se unapredili uslovi rada, inače će 2. oktobra uslediti još jedna obustava rada i protest u Beogradu.

– Danas se protestuje u 20 gradova širom Srbije zato što smo dobili odgovor od strane državnog sekretara da od nas veću platu imaju zanatlije što nam daje signal da bacimo diplome, a da će na naša mesta doći neko poslušniji, pa smo rešili da više ne budemo poslušni. Ova obustava neće biti samo danas, već nam sledi burna jesen dok ne budemo ispoštovani. Radimo za zemlju kojoj je važnije štampanje udžbenika nego ljudi koji nisu samo nastavnici, već defektolozi, psihijatri, policajci i socijalna služba, a uvek dobiju odgovor da za njih novca nema. Takođe, ono što nećemo dozvoliti je podela onih koji rade u obrazovanju na nastavni i nenastavni kadar jer svi mi držimo nastavu, oglednu, pripremnu, dodatnu, dopunsku, ocenjujemo, idemo na veća, planiramo inovativne pristupe, promovišemo školu, držimo časove slobodnih aktivnosti, izrađujemo planove rada, koordiniramo između timova, razgovaramo sa roditeljima, dežuramo i smišljamo društveno-koristan rad, idemo na usavršavanja, vodimo decu na takmičenja, vodimo službene beleške, menjamo kolege na bolovanju i mnogo toga za zaradu koja ne raste. Zapiši državo da smo ti danas rekli ne! – istakao je Dobrivoje Marjanović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Protest je završen mirno, a prisutni s

u se razišli u atmosferi koja je odražavala odlučnost i jedinstvo prosvetnih radnika. Iako konkretna rešenja nisu još uvek na vidiku, ostaje jasna poruka da su problemi u obrazovnom sistemu ozbiljni i zahtevaju hitnu pažnju nadležnih.

J.S.