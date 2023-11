Promocija knjige “Američka vrteška”

Knjiga “Američka vrteška” autora Dušana Zupana, rođenog Kruševljanina, novinara i publiciste predstavlja zbornik novniskih tekstova nastalih krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina predstavljena je sinoć u Klubu Kulturnog centra

Građa knjige predstavlja Ameriku, najveću svetsku silu u očima jednog Srbina, koja je nastala dok je autor bio dopisnik za Tanjug iz Vašingtona, pokazuje umešnost novinara da na objektivan način približi svakodnevne događaje I razlike između dobra I zla, bogatih I siromašnih, učenih i nepsimenih ljudi.

-Godinama sam živeo i radio u inostranstvu, ali u sebi nikada nisam izašao iz Kruševca, a sada sam dočekao da se ovde vratim za stalno i svojim ljudima kroz tekst predstavim način života u Americi i to kolika se ona razlikuje na filmu I u stvarnosti. Holivud i ono što se preko televizije vidi nije ni blizu realnosti. Dugo sam se pitao da li da ovu knjigu objavim, ali sada je tu, takva kakva jeste, neće biti izmena, a na čitaocima jeste da donose zaključke I razmisle o svemu pročitanom – rekao je Dušan Zupan, autor knjige.

Delo je publikovano od strane izdavačke kuće Prometej, sadrži preko 400 stranica i nekoliko hiljada različitih tekstova, što dokazuje da je autor formirao bar 2 teksta na dnevnom nivou kroz koje se vidi njegovo poznavanje svih segmenata društva u SAD-u .

-Dušan Zupan je u najturbulentnijem periodu nakon Drugog svetskog rata, tačnije od 1967. do 1991. godine sakupljao i beležio dešavanja oko sebe. Ja sam ovu knjigu čitao lagano I često me je podsećala na neke druge autore, ali tek kasnije vidim da je jedinstvena jer se kroz nju može naslutiti šta će se kasnije dešavati u svetu. Ona poručuje i to da Ameriku trebamo poštovati, ali je ne možemo voleti kao što volimo našu zemlju jer smo mnogo toga pretrpeli – rekao je Dragutin Karlo Minić.

J. S.