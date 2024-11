Privremena isključenja zbog radova na mrežama

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac redovno proizvodi toplotnu energiju, dok se distribucija u većem delu grada odvija nesmetano. Međutim, zbog intervencija na toplovodnoj mreži, korisnici ulica Jovana Dučića, Lomine, Puškinove, Gogoljeve i Kraljevića Marka neće imati grejanje dok radovi ne budu završeni.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, u periodu od 8:00 do 15:00 bez vode će ostati sledeći delovi grada: Begovo brdo – ulice Humska i Slovenska (od Cara Lazara do crpne stanice), kao i ulica Svetolika Rankovića u Dedini (od Ciglare do kraja ulice), uključujući prateće ulice.

Pored toga će radovi na elektromreži prouzrokovati prekid u snabdevanju električnom energijom u ulici Svetozara Mijatovića do 14:00, dok će deo vikend-naselja u Modrici ostati bez struje do 16:00.