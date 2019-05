Privrednici Rasinskog okruga na kineskom Sajmu brendova u Budimpešti

Privredna delegacija Rasinskog okruga, predvođena Regionalnom privrednom komorom Kruševac, ove godine će se po šesti put predstaviti na China Brand Fair 2019 i China Import Fair 16+1 u Budimpešti od 3. do 5. juna. Svoje proizvode kineskim, ali i partnerima iz Jugoistočne Evrope na ovoj sajamskoj manifestaciji predstaviće 116 privrednika Rasinskog okruga, dok će za one koji nisu uspeli da uđu u sajamsku delegaciju, u Komori, tokom trajanja sajma biti organizovane video konferencije

Na kineskom Sajmu brendova, kompanije iz Kruševca i Rasinskog okruga imaće svoj izložbeni prostor, što je rezultat već gotovo šest godina duge saradnje Regionalne privredne komore Kruševac i Kineske Centralno evropske-logističke trgovinske zone (CECZ Co Budimpešta).

– Ovaj izložbeni prostor je našim privrednicima na raspolaganju tokom cele godine besplatno, a moći će da ga koriste i ostali privrednici iz Srbije. Ove godine smo omogućili kolegama iz drugih privrednih komora da pođu sa nama tako da će u našoj delegaciji biti i predstavnici iz Užica, Kraljeva, Valjeva i Kragujevca. Tokom godine će i ove komore imati mogućnost da koriste pomenuti izložbeni prostor koji se nalazi u zgradi Kinesko Centralno evropske-logističke trgovinske zone – rekao je na konferenciji za novinare direktor RPK Predrag Vukićević, najavljujući ovaj značajan privredni događaj.

Srbiju će na Sajmu brendova u Budimpešti predstavljati ukupno 270 privrednika, od čega čak 116 iz Rasinskog okruga, a prema Vukićevićevim rečima, RPK je uputila zahtev CECZ Co Budimpešta da naredne godine dobije mesta za još 60 naših privrednika. Osim kruševačke, na Sajmu tradicionalno učestvuju i komore Beograda i Sombora, a ove godine prvi put će se pojaviti i Komora Novog Sada sa 30 svojih privrednika.

Inače, privrednici iz Rasinskog okruga na Sajam će putovati autobusima Jugoprevoza, a putne i troškove boravka na sajmu finansira Ministarstvo trgovine Republike Kine. Aleksandra Aleksić, koordinatorka za industriju u RPK, objasnila je da je Sajam u Budimpešti kineski projekat koji ima za cilj povezivanje kompanija Jugoistočne Evrope sa kineskim partnerima. U okviru sajma predstaviće se i 320 izlagača iz Kine iz 16 industrijskih oblasti, a očekuje se da će biti održano i oko 7000 poslovnih sastanaka.

– Ono što je svakako dobro jeste i podsajamska manifestacija „Kineski uvozni sajam“, gde se kompanijama iz Jugoistočne Evrope u koju spada i Srbija, pruža mogućnost da svoje proizvode promovišu kako kineskim partnerima, tako i partnerima iz zemalja Jugoistočne Evrope jer će u zajedničkom paviljonu sa Srbijom biti i delegacije Slovačke, Rumunije, Ukrajine, Bugarske, Slovenije, Belorusije… – rekla je Aleksić.

– Organizator Sajma, CECZ i kinesko Ministarstvo trgovine, prvog dana Sajma, 3. juna u popodnevnim satima organizuje gala večeru kojoj će prisustvovati i ambasador Srbije, a naše kompanije su po prvi put ove godine dobile priliku da predstave svoje proizvode. Organizovaćemo degustaciju naših proizvoda, pre svega vina različitih vinarskih kuća, a priliku da ih degustiraju imaće i kineski zvaničnici, predstavnici ambasada i gosti iz Jugoistočne Evrope – najavila je ona, dodajući da je ove godine domaćin Sajma kineska provincija Šandong koja će organizovati i tri podsajamske manifestacije na kojima će biti predstavljeni kultura, sport i turizam ove provincije.

Marija Vesković, samostalna stručna saradnica za usluge RPK, objasnila je da će u toku trajanja Sajma, za privrednike koji nisu mogli da odu na sajam, a interesovanje je bilo veliko, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac u utorak, 4. juna biti organizovana video konferencija od 13 do16 časova.

– Ovo je već treća po redu video konferencija koju organizujemo u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac i odlična prilika za sve one koji nisu mogli da budu na Sajmu, da na ovaj moderan način ostvare video susrete sa kineskim kompanijama. 24 kompanije iz Rasinskog okruga su dobile mogućnost da obave po tri video sastanka sa kineskim kompanijama. Svaki video sastanak traje deset minuta, a privrednici sami biraju svoje buduće poslovne partnere sa liste koja sadrži 320 kineskih firmi iz 16 delatnosti – precizirala je Vesković.

Na konferenciji su se novinarima obratili i predstavnici kompanija koje će učestvovati na Sajmu u Budimpešti. Dragan Ćosić, direktor vinarije Ćosić iz Vitkova zahvalio se Komori što je izabrala baš njihovu, kako je rekao, malu porodičnu vinariju u kojoj se proizvodnjom vina bave tri generacije. Na Sajmu će predstaviti belo vino Tamjaniku, jedinstvenu sortu rozea u Srbiji – Muskat ruža, i crveno vino Merlo.

Kako nam je Ćosić rekao, ova vinarija trenutno proizvodi 20.000 litara vina godišnje, ali radi na proširenju proizvodnje, a kako je naglasio Vukićević, zahvaljujući saradnji koju je RPK uspostavila sa CECZ, realne su šanse da kineska kompanija zainteresovana za vina vinarije Ćosić, ponudi i finansijsku podršku, te da, ukoliko vinarija prihvati takvu vrstu partnerstva, može doći i do direktnih investicija i do značajnog povećanja kapaciteta.

Nova Sloga iz Trstenika, koja se bavi otkupom i preradom voća i povrća i proizvodnjom mineralne vode MG Mivela, po drugi put će učestvovati na Sajmu u Budimpešti.

– Očekujemo proširenje izvoznih tržišta jer za sada Nova Sloga proizvod MG Mivela izvozi na tržišta Australije, Amerike, Italije, Rusije i zemalja u okruženju. Smatramo da bi proširenje tržišta donelo povećanje naše proizvodnje. Očekujem da posetioce na sajmu i goste iz Kine upoznamo sa kvalitetom naše vode koja je jedna od tri najbolje funkcionalne vode u svetu – rekao je rukovodilac proizvodnje Ljubomir Stefanović.

RPK značajno doprinela rastu spoljnotrgovinske razmene Srbije sa Republikom Kinom – Prema mojim saznanjima nijedna druga institucija nije se toliko bavila tržištem Kine kao mi, a od Savezne uprave carina dobili smo podatke da je spoljnotrgovinska razmena sa Kinom drastično skočila u odnosu na prethodnu godinu i siguran sam da je naše prisustvo na ovom sajmu značajno uticalo na taj podatak – rekao je u odgovoru na novinarsko pitanje Predrag Vukićević, direktor Regionalne privredne komore Kruševac. Dodao je i da je u međuvremenu i Vlada Srbije preko različitih institucija uvela subvencije za nabavku opreme iz Kine, kao i da se Republika Kina našla na drugom mestu po visini uvoza u Rasinskom okrugu. – Kada je reč o izvozu u Kinu, što je naš primarni cilj za narednu godinu, na to je uticala odluka Kine da se proglasi uvoznom zemljom i da organizuje uvozne sajmove. Mi smo pre mesec dana sa CECZ Co Budimpešta potpisali memorandum o saradnji na tri godine, sa produžetkom na još tri godine. To je srednjoročna saradnja za našu Komoru i ona daje sigurnost našoj privredi u planiranju proizvodnje jer znaju da će u tom periodu imati jaku institucionalnu podršku a to je privredi najpotrebnije – objasnio je Vukićević, rekavši i da su kompanije Rubin i Vino Župa povećale svoj izvoz u Kinu, kao i da ima i drugih jakih kompanija kod kojih se očekuje pokretanje izvoza na ovo veliko tržište.S obzirom na to da je Centralno-logistička zona prepoznala Regionalnu privrednu komoru Rasinskog okruga kao značajnog partnera, Komora sada pomaže i u uspostavljanju kontakata sa ostalim institucijama u Republici Srbiji, napomenula je Aleksandra Aleksić. – Delegacija iz Šandonga je ovih dana u Beogradu upravo zahvaljujući saradnji sa našom privrednom komorom. Imamo i brojne potpisane memorandume, tako da smo i na taj način učvrstili nivo saradnje naše komore sa kineskim partnerima – rekla je Aleksić.

Privrednici Rasinskog okruga na kineskom Sajmu brendova u Budimpešti

Privredna delegacija Rasinskog okruga, predvođena Regionalnom privrednom komorom Kruševac, ove godine će se po šesti put predstaviti na China Brand Fair 2019 i China Import Fair 16+1 u Budimpešti od 3. do 5. juna. Svoje proizvode kineskim, ali i partnerima iz Jugoistočne Evrope na ovoj sajamskoj manifestaciji predstaviće 116 privrednika Rasinskog okruga, dok će za one koji nisu uspeli da uđu u sajamsku delegaciju, u Komori, tokom trajanja sajma biti organizovane video konferencije Na kineskom Sajmu brendova, kompanije iz Kruševca i Rasinskog okruga imaće svoj izložbeni prostor, što je rezultat već gotovo šest godina duge saradnje Regionalne privredne komore Kruševac…