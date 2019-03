Kruševačka policija, odnosno pripadnici Odeljenja za vanredne situacije, podneli su prekršajne prijave protiv dve osobe sa područja Rasinskog okruga zbog postojanja osnova sumnje da su proteklog vikenda izazvale požare na otvorenom prostoru

Iz tog Odeljenja podsećaju da su za izazivanje požara na otvorenom prostoru, čiji je uzrok spaljivanje biljnih ostataka, Zakonom o zaštiti od požara propisane novčane kazne. One za fizička lica iznose od 10.000 do 50.000 dinara, dok je za pravna lica taj iznos od 300.000 do milion dinara. U slučaju nastanka veće materijalne štete propisane su i zatvorske kazne od šest meseci do tri godine.

Odeljenje za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu apeluje na građane da ne spaljuju nisko rastinje na otvorenom, jer na taj način izlažu opasnosti ne samo sebe, već i svoje susede i materijalna dobra.

Napominju da će to Odeljenje intenzivno kontrolisati sprovođenje mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i protiv osoba koje ne poštuju zabranu spaljivanja otpada i biljnih ostataka, kao i loženja vatre na otvorenom u šumi, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Prijave protiv dve osobe zbog izazivanja požara na otvorenom

