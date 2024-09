Priča sa naslovne strane: Kruševačkim svadbarskim sokakom

Septembar je, po tradiciji, mesec kada mnogi parovi odlučuju da izgovore sudbonosno „da“. Nakon toplih letnjih meseci i vrelih odmora, dolazi period savršenih vremenskih uslova, gde blago osveženje i prijatne temperature pružaju idealan ambijent za proslavu jednog od najvažnijih događaja u životu. Jesen u Srbiji donosi posebnu čaroliju – priroda se polako oblači u tople tonove, a miris svežine u vazduhu dodatno doprinosi romantičnoj atmosferi. Upravo zbog toga mnogi parovi biraju septembar za svoje venčanje

Piše: Jovana Stefanović

Foto: Fer

Organizacija savršene svadbene ceremonije nije jednostavan zadatak. Potrebno je mnogo vremena, truda, ali i značajnih finansijskih sredstava kako bi se sve uskladilo i proslava bila onakva kakvu mladenci sanjaju. Svaki detalj, od venčanice, muzike, fotografa i dekoracije, do izbora lokacije i menija za goste, zahteva pažljivo planiranje i dobru organizaciju.

Devojke koje dobiju verenički prsten gotovo instinktivno pomisle na venčanicu o kojoj maštaju od malena. Ovaj simbol bajkovitog dana postaje centralna tačka planiranja venčanja. One često započinju potragu pregledajući časopise, modne blogove i društvene mreže u potrazi za savršenim stilom, krojem i detaljima koji će odražavati njihovu ličnost. Venčanica nije samo odeća, već izjava koja nosi sa sobom snove, nade i radost povodom jednog od najvažnijih dana u život.

– Najtraženije haljine su takozvana princeza i sirena, a tu je i A kroj, nešto zatvorenijeg tipa koji je u poslednje vreme popularan jer su tek 20% mušterija devojke između 20 i 30 godina, a ostatak su starije žene ili one koje ujedno krste dete i prave svadbu, što zatim menja i popularnost čisto bele venčanice pa dolazimo do činjenice da su prodavanije bež i prljavo bele boje. Cene se kreću od 350 do 2000 evra za iznajmljivanje, dok je prodaja skoro duplo skuplja. Probu je potrebno rezervisati mesec dana unapred, ali ima i hitnih slučajeva koji se zadovolje trenutnom ponudom – istakla je Svetlana Nedeljković, vlasnica salona „Bebe bum“.

Kod muškaraca, planiranje venčanja obično počinje malo praktičnijim korakom – izborom restorana ili prostora za proslavu. Nakon uspešno odabranog prstena i proslave veridbe koja se u poslednje vreme sve manje realizuje, mnogi pripadnici jačeg pola se fokusiraju na pronalazak idealnog mesta koje će odgovarati njihovoj viziji venčanja, ali i zadovoljiti broj gostiju i budžet. Restoran nije samo lokacija, već simbol zajedničkog slavlja, pa oni često tragaju za prostorom koji kombinuje dobru hranu, atmosferu i uslugu kako bi taj poseban dan protekao savršeno.

– Zavisno od perioda, nekada je potrebno i 4-5 meseci ranije rezervisati restoran koji može da primi blizu 300 gostiju. Osim prostora, mladenci dobijaju apartman gde mogu ostaviti stvari i prespavati nakon burnog dana. Cene se kreću zavisno od izabranog jelovnika, od 24 do 33 evra i više, ako postoje posebne želje. U septembru je najveći broj svadbi, ali su zastupljene uvek, osim u vreme posta – naveli su iz hotela „Golf“.

Kada su drugi restorani u pitanju poput, „Lazarevog dvora“, „Saradisa“ i „Lunara“ neophodno je rezervisati godinu dana unapred, informisati se i samostalno obezbediti ujedno muziku, dekoraciju i tortu, a cene se formiraju prema potrebama mladenaca.

– U svakom trenutku je važno na vreme rezervisati prostor, a posebno na jesen i u septembru mesecu, kada je godinu dana minimum potrebno za pronalaženje odgovarajućeg termina. Cene se kreću od 26 do 32 evra, ali variraju zavisno od menija. Cena je najniža kada se bira samo domaće piće (rakija, Vermut, Pelinkovac, vino i slično), predjelo, salate i pečenje, sve ostalo utiče na njeno povećanje – objasnili su iz restorana „Nešvil“.

Nakon venčanja u opštini koje je takođe neophodno rezervisati pola godine ranije, parovi koji žele opušteniju i intimniju proslavu često biraju dvorišta i placeve kao savršeno mesto za organizaciju svadbe. Uz postavljanje šatora, dvorište može postati romantična i prijatna lokacija za slavlje, gde gosti uživaju u prijatnoj atmosferi na otvorenom, po svojoj želji, bez obzira na broj prisutnih. Ova opcija ne samo da je fleksibilna i ekonomičnija u odnosu na restorane, već pruža i mogućnost personalizacije prostora u skladu sa željama mladenaca, stvarajući nezaboravne uspomene u sopstvenom ili iznajmljenom mestu.

Psiholog i porodični psihoterapeut o braku

Šta treba znati pre i nakon ulaska u brak

Brak je jedna od najvažnijih odluka koje donosimo u životu, ali i jedna od najkompleksnijih. Dok mnogi sanjaju o srećnom zajedničkom životu, retko ko se u potpunosti pripremi za sve izazove koje brak donosi. Psihoterapeut Dobrivoje Mladenović objašnjava na šta treba obratiti pažnju pre ulaska u brak, kako se nositi s očekivanjima i šta može doprineti dugoročnoj sreći u zajednici dvoje ljudi.

– Činjenica je da svi potičemo iz različitih porodica i stilova vaspitanja i to svako nosi sa sobom jer ne postoji škola za sklapanje braka, te je prilagođavanje najvažnije. Nakon što nas privuče nečiji fizički izgled sledi upoznavanje karaktera što već podrazumeva neku pripremu za brak, ali je bitno shvatiti da se mi tokom zabavljanja za svaki izlazak sa partnerom pripremamo i fizički i psihički, vodimo računa o svakom pokretu i izgovorenoj reči, a kada je u pitanju zajednički život to prestaje i na red dolazi realnost gde se vide i pozitivne i negativne strane i važno je da shvatimo šta nam odgovara, a šta ne i da odmah o tome razgovaramo jer je način uspeha otvorena komunikacija o svim temama – započeo je psiholog.

Tradicionalno, zajednički život bio je zasnovan na podeli poslova na „muške“ i „ženske“ uloge – muškarci su bili zaduženi za obezbeđivanje finansijske sigurnosti, dok su žene preuzimale brigu o domaćinstvu i deci. Međutim, u savremenom društvu, ove granice su sve manje jasne, a očekivanja se menjaju. Danas se sve više insistira na ravnopravnom deljenju odgovornosti u svim aspektima života, što zahteva otvoreniju komunikaciju i prilagođavanje obe strane.

– Uloga žena u društvu je danas drugačija, imaju velike karijere i ozbiljne, odgovorne poslove, nekada i više zarađuju od muškaraca i to je potpuno u redu. Teško je naći idealnu osobu koja može da zarađuje, održava kuću, decu, da bude društvena i uvek izgleda perfektno, već je neophodno zajedno raditi na svim poljima. Bilo tokom crkvenog ili opštinskog venčanja, obe strane izgovore „i u dobru i zlu“ i toga se treba držati, a poslove treba deliti kako bi ostalo više vremena za zajedničke aktivnosti i posvećenost odnosu – objašnjava Mladenović.

U savremenom društvu, mladi parovi se često suočavaju sa brojnim izazovima prilikom stupanja u brak, uključujući finansijsku nestabilnost, nedostatak stambenog prostora i velika očekivanja koja su ponekad teško ostvariva. Ove okolnosti mogu uticati na način na koji parovi pristupaju zajedničkom životu i izgradnji stabilne budućnosti.

– U našem društvu je skoro došlo do raslojavanja i ima puno osoba koje su imućne i svojoj deci obezbede stabmeni prostor i siguran posao pa mogu bezbrižno ući u bračne vode, ali ima i onih koji nemaju tu mogućnost i moraju vremenom da stvaraju, a problem nastaje jer mladi nemaju strpljenja i žele kao deca, sve i odmah, a to nije ostvarivo za krupne stvari. Najvažnija je želja za zajedničkim životom i obostrano ulaganje u svakom slučaju. Najbolji izbor za zdrav odnos jeste život u dvoje, van zajednice sa roditeljima jer dolazi do mešanja u tuđu intimu što dalje dovodi do nesporazuma – kaže on i dodaje da najviše problema nastaje na početku, kada se ulazi u brak, jer tada nastaje prilagođavanje na nešto novo i potrebno je preventivno razgovarati sa stručnim licem da se ne bi prećutalo i zanemarilo nešto važno što će kasnije postati veće i uticati na roditeljstvo i sam odnos.

Svaki brak ima svoje uspone i padove, i dok ljubav može biti čvrst temelj, ona sama po sebi nije dovoljna da prevaziđe sve izazove. Postoje situacije u kojima čak i najjača osećanja ne mogu nadomestiti određene probleme.

– Najvažnije je prepoznati negativne strane kod partnera koje mogu biti prikrivene određeni vremenski period. Nešto preko čega se ne bi smelo preći i kada se ne bi trebalo ući u brak i ostati u ljubavnom odnosu su činjenice da je neko alkoholičar, kockar, koristi narkotike, što i u maloj meri može porodici i deci stvarati probleme, a često se i intenzivira vremenom. Osim toga nikada ne treba progledati kroz prste nijednoj vrsti nasilja, agresiji, ružnim rečima, ponižavanju i slično, što je jako teško menjati. Žene imaju tendenciju da spasu i pomognu muškarcu, a u realnosti one samo propadnu zajedno sa njim – istakao je psihoterapeut nakon četrdesetogodišnjeg iskustva.

Reč mladenaca

– Naš prvi korak ka zajedničkom životu i venčanju bio je pre godinu i po dana kada smo rezervisali restoran „Lunar“ za 350 gostiju po ceni od 31 evro po osobi. Muziku i matičara smo obezbedili 6 meseci pre, ali je potrebno i ranije, dok je fotograf obavešten pre 4 meseca. Sve je proteklo u najboljem redu, nije bilo nijednog propusta, a atmosfera je bila izuzetno vesela jer je većina gostiju bila omladina i osim uživo muzike zabavaljao nas je i di-džej – rekli su Emilija i Nikola Mutavdžić.

– U oktobru prethodne godine započeli smo planiranje svadbe koja se realizovala sada 8. septembra. U svemu nam je najviše pomogao planer za venčanja, a savet za sve buduće mlade je da osim njega, pored sebe obavezno imaju drugaricu ili sestru kao desnu ruku koja vodi računa o svemu kako bi se one uživale jer na kraju sve bude kako treba, a i ako ne bude to niko osim organizatora ne primeti – naveli su Jovana i Vlada Aleksić.

– Verili smo se za doček Nove godine, ali svadbu ne planiramo sve dok ne dobijemo dete i obavimo krštenje, rođendan i venčanje o jednom trošku jer su cene previsoke za svako veselje posebno – istakli su Stefan i Danica Branković.