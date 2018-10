Preduzetnici Olgica i Zoran, roditelji troje dece – jednostavnijim propisima do većeg nataliteta

Olgica (39) i Zoran Božinović (43) imaju troje dece, Vukašina (9), Mitra (7) i Jakova (2). Oboje su preduzetnici. Za projekat „Podrška roditeljstvu – odgovornost zajednice“ govore o motivima da imaju veliku porodicu, o tome da li su i koliko mere populacione politike koje sprovode Grad i država korisne te o pravima žena preduzetnica tokom porodiljskog bolovanja, odnosno odgajanja dece

– Rasla sam u porodici sa troje dece, oboje volimo decu i želeli smo veliku porodicu. Podrška koju smo od države i grada imali do sada je bila korisna, ali nedovoljna, a kao preduzetnica sam imala velikih problema. Tek sam sa trećim detetom uspela da ostvarim pravo na porodiljsko bolovanje iako sam u preduzetničke vode ušla nakon rodjenja prvog deteta – kaže Olgica Božinović.

Ona je, naime, kada je rodila prvo dete bila nezaposlena i nije imala pravo na porodiljsko bolovanje. Tada je, 2010. godine, odlučila da osnuje firmu. Otvorila je konfekciju za dečiju odeću „Serbica“ i kreirala sopstveni brend koji je tih godina bio u Srbiji i nagradjivan. To joj, kako su ispričali ona i suprug, medjutim, nije pomoglo da mirno ode na sledeće porodiljsko bolovanje.

– S obzirom na to da, kada ste preduzetnica, teba da brinete o deci, kući, proizvodu koji pravite, plasmanu, tržištu, veoma je teško da pratite i zakone i propise koje se stalno menjaju. Zato sam, kada je trebalo da otvorim porodiljsko, po savet otišla u Agenciju za privredne registe. Tada, bila je to 2011. godna, su mi objasnili da ne moram da zatvaram firmu već samo da imenujem poslovodju, što sam i učinila. Dogodilo se, medjutim, da sam u jednom momentu ja potpisala nalog za njenu platu, jer je u medjuvremenu i ona otišla na porodiljsko. To je bilo dovoljno da ja ostanem bez svog porodiljskog bolovanja i da me država zaduži za sve moguće poreze, ikao praktično u tom momentu fima nije mogla da radi jer sam ja bila jedini zaposleni – objašnjava ona situaciju u kojoj se kao preduzetnica i majka koja je rodila drugo dete, našla.



Njen dug je, uz tadašnje kamate, dostigao milionski iznos. Otplaćuje ga kroz reprogram.Od svog brenda i više dece, uprkos svemu, nije odustala. Danas posluje kao zaposlena u firmi svog supruga. To joj je, konačno, omogućilo da sa trećim detetom, koje je rodila 2016. godine, ima porodiljsko bolovanje.

– Za preduzetnike, za ovakve porodične firme, bi bilo veoma značajno da postoji kancelarija u kojoj će dobiti pravi savet, a ne da lutaju i pogreše kao što se nama dogodilo. Ovakve firme su veoma korisne kako za porodicu tako i za društvo. Firma nam je na istom mestu gde i kuća, možemo da organizujemo svoje vreme i da se na pravi način posvetimo deci, a deca se, takodje, uključuju, vide šta radimo, uče – kaže Zoran.

Olgica napominje da bi porodice sa više dece trebalo da budu bolje informisane o pravima koje imaju, navodeći da je tek nedavno, potpuno slučajno, saznala da ima pravo na popust za vodu.

– Grad i država bi trebalo da kreiraju mere koje bi porodicama sa više dece omogućile popuste za sve komunalne usluge, potom popuste pri kupovini namirnica, popuste ili besplatne odlaske na ekskurzije, da budu organizovana zajednička letovanja za takve porodice, pod povoljnim uslovima. Mogle bi takodje da budu uvedene poreske olakšice za preduzetnike koji imaju više dece. Takodje, Grad bi mogao da uvede refundiranje razlike u ceni izmedju državnih i privatnih vtića, to se u Beogradu već radi. Mogao bi da se osnuje Fond u koji bi se slivao novac od odredjene serije poštanskih markica – predlozi su koje za nadležne imaju Olgica i Zoran.

Oni smatraju i da je njihova porodica diskrimisana pojedinim odredbama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, jer su za najmladje dete, koje je rodjeno nekoliko meseci pre donošenja Zakona, dobili znatno manju pomoć.

– Moje dete i moja porodica ima iste potrebe kao i dece i podorice koje su dobile uvećanu pomoć i zato mislim da smo diskriminasani – objašnjava Olgica. Napominje i da je nedopustivo da finansijska pomoć porodicama bude uslovljena vakcinisanjem dece, naglašavajući da roditelji u Srbiji nisu dovoljno informisani o prednostima i manama vakcinacije.

Tekst je deo projekta „Podrška roditeljstvu – odgovornost zajednice“. Projekat sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Grad Kruševac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji su dodelili sredstva.

Preduzetnici Olgica i Zoran, roditelji troje dece – jednostavnijim propisima do većeg nataliteta

