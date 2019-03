Predstavljene aktivne mere zapošljavanja i podrške privredi u 2019. godini

U prisustvu velikog broja poslodavaca u Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu predstavljen je ovogodišnji program aktivnih mera zapošljavanja, ali i mere podrške koje su dostupne privrednicima za pokretanje ili unapređenje njihovih biznisa. Javni pozivi za programe zapošljavanja raspisani su 22. februara, Nacionalna služba zapošljavanja je ove godine za te namene na nivou Srbije opredelila oko 4 milijarde dinara, a grad Kruševac je iz lokalnog budžeta izdvojio 23 miliona dinara

Prezentacija koju su zajednički organizovali RPK Kruševac i ovdašnja filijala Nacionalne službe zapošljavanja, deo je novouvedene prakse NSZ da se u svim gradovima i opštinama predstave javni pozivi za aktivne mere zapošljavanja, objasnio je skupu na kome se tražila stolica više Dragan Jakovljević, zamenik predsednika Upravnog odbora Nacionalne službe zapošljavanja .

On je rekao da je Kruševac godinama unazad u vrhu po zainteresovanosti za programe zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba, te da to “stvara i obavezu da pojačamo neke aktivnosti i sredstva za vaš grad”.

– Naša sredstva izuzetno atraktivnim čini to što su ona bespovratna i beskamatna i veoma dostupna, bez velikih i dugih procedura – naglasio je Jakovljević i napomenuo da su ove godine iz republičkog Fonda za nacionalne programe zapošljavanja opredeljene 4 milijarde dinara, 350 miliona više nego u prethodnoj.

Toj sumi, rekao je, treba dodati i sredstva koje su lokalne samouprave izdvojile iz svojih budžeta i sredstva iz predpristupnih IPA fondova koja su već drugu godinu na raspolaganju za sve javne pozive u okviru Nacionalnog plana zapošljavanja.

Pozdravljajući skup u ime organizatora, Predrag Marković, direktor kruševačke filijale NSZ rekao je da i ove godine interesovanje za programe zapošljavanja veliko i pozvao privrednike da se što pre jave na raspisane konkurse, dok je Predrag Vukićević, predsednik Regionalne privredne komore u Kruševcu istakao da su programi koje grad Kruševac i NSZ pružaju dragoceni preduzetnicima i privrednicima, što je za Komoru veoma važno.

O merama koje predviđa Lokalni akcioni plan zapošljavanja govorila je gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović. Ona je, pozdravljajući okupljene privrednike, poručila da se grad trudi ne samo da pronađe kvalitetna radna mesta, već i kvalitetne radnike koji su potrebni našim poslodavcima. Navela je da je za sprovođenje Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u ovoj godini u budžetu Kruševca planirano 23 miliona dinara. Za samozapošljavanje opredeljeno je 9 miliona dinara, za novo zapošljavanje 4 miliona, program javnih radova finansiraće se takođe sa 4 miliona, a za programe stručne prakse i sticanja praktičnih znanja izdvojeno je po 2 miliona dinara.

Palurović je, takođe, obavestilča javnost i da je prostor nekadašnje Škole učenika u privredi, odnosno Industrijske škole sada izuzet iz vlasništva “14. Oktobra” i prenet u vlasništvo grada, te da se ona nada da će ovaj prostor uskoro ponovo biti u funkciji i da će se koristiti za iste namene i tako obezbediti stručne kadrove koji su privredi potrebni.

U ovogodišnje programe je, po rečima gradonačelnice, uvedena i jedna nova mera, vezana za populacionu politku i usklađivanje rada i roditeljstva, a namenjena je mladim bračnim parovima i samohranim roditeljima. Za realizaciju ove mere iz gradskog budžeta izdvojena su 2 miliona dinara, a podrška ovom programu trebalo bi da stigne i iz republičke kase.

Inače, Nacionalna služba zapošljavanja je 22. februara raspisala javne pozive za 12 programa zapošljavanja, od čega tri za osobe sa invalidietom. Uvedena su i dva nova konkursa za programe namenjene pripravnicima.

S obzirom na uvećana sredstva, uvećane su i sve subvencije, objasnila je Ana Bacić, načelnica Odeljenja za programe zapošljavanja, preduzetništvo i obrazovanje i obuke, koja je detaljno predstavila programe zapošljavanja koje će Filijala NSZ finansirati ove godine. Tako će, na primer, subvencije za samozapošljavanje iznositi 200 hiljada dinara, za samozapošljavanje onih koji su u kategoriji viškove zaposlenih 220, a za osobe sa invaliditetom 240 hiljada.

Nadoknada za program javnih radova uvećana je sa 18 na 22 hiljade dinara, ali novina kod ovog programa je da će se republičkim sredstvima oni subvencionisati samo u opštinama 3. i 4. stepena razvijenosti, osim kada je reč o angažovanju osoba sa invaliditetom. To znači da u Rasinskom okrugu neće biti sprovedeni u Kruševcu i Aleksandrovcu. Javni radovi u Kruševcu će, međutim biti subvencionisani iz lokalnog budžeta , a Konkurs za njih traje do 29. marta.

Program novog zapošljavanja podrazumeva jednokraktnu subvenciju poslodavcu ukoliko on na godinu dana zaposli nekog iz kategorije teže zapošljivih lica. Iznos subvencije zavisi od razvijenosti opštine i za Kruševac i Aleksandrovac iznosi 150, za Trstenik i Ćićevac 200, a za Brus i Varvarin 250 hiljada dinara. Ovaj konkurs , kao i svi ostali, otvoren je do kraja novembra, izuzev konkursa za osobe sa invaliditetom koji traju do kraja godine.

Među merama podrške zapošljavanju Nacionalne službe su i popularni program stručne prakse, na 6, 9 ili 12 meseci, potom program pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem koji podrazumeva zapošljavanje radnika na 12 meseci uz obavezu poslodavca da zaposlenog drži još šest meseci po isteku programa, program pripravnika za mlade sa srednjim obrazovanjem, kao i program sticanja praktičnih znanja za osobe sa osnovnim i srednjim obrazovanjem.

U gotovo svim programima dodatno se subvencioniše zapošljavanje pripadnika romske populacije ili osoba sa invaliditetom, a za osobe sa invaliditetom je posebno dizajniran program subvencija zarade u trajanju od 12 meseci za one bez radnog iskusta koje poslodavac primi na neodređeno vreme, kao i program refundacije troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.

Program obuka na zahtev poslodavca, popularno nazvan prekvalifikacija je, po rečima Ane Bacić, od prošle godine u ekspanziji, kvota za ovaj program je već gotovo potrošena ali će se tražiti dodatna sredstva za nju. On se odnosi na zanimanja koja su deficitarna, kao što su kovači, stolari, radnici na CNC mašinama…

U drugom delu prezentacije predstavljen je konkurs za novi, deseti ciklus nacionalnog donatorskog programa „Pokreni se za posao“ koji sprovodi nevladina organizacija “Eneca” uz podršku kompanije “Filip Moris” u Srbiji. Detalje ovog programa koji je izazvao veliko interesovanje privrednika predstavio je Nikola Aleksić.

Program “Pokreni se za posao” ima za cilj da podrži pokretanje i unapređivanje malih i porodičnih preduzeća širom Srbije koji imaju dobru, inovativnu i održivu poslovnu ideju i ove godine pruža bespovratnu finansijsku podršku za nabavku opreme, licenci ili sertifikata, standardizaciju i optimizaciju objekata, kao i poslovne i stručne obuke i stalnu savetodavnu i mentorsku pomoć . Vrednost granta je do 200 hiljada dolara, uz obavezno finansijsko učešće korisnika u iznosu od 20 odsto. Do sada je ovaj program sa oko 4 miliona evra podržao 742 preduzetnika i pomogao otvaranje više od 2500 radnih mesta.

O drugim vidovima podrške privrednicima, kao i onima koji žele da započnu svoj biznis, ispred Regionalne privredne komore govorila je Aleksandra Aleksić, koordinatorka za industriju. Ona je predstavila set programa koje kroz kreditne linije, ali i bespovratna sredstva, nudi Fond za razvoj Republike Srbije.

Investicioni, kratkoročni i krediti za podsticanje preduzetništva, dizajnirani su da pokriju sve potrebe privrede, od velikih privrednih društava, preko malih i mikro preduzeća, do preduzetnika i onih koji će to tek postati. U odnosu na potrebe koje treba da zadovolje, ovi krediti se daju na period od 4 do 10 godina, imaju grejs periode otplate od 6 meseci do godinu dana, uz godišnju kamatu od 1 do 2 odsto. Najmanji iznosi kreditnih sredstava su 350 hiljada a najveći 250 miliona dinara, a u okviru njih se za određene poslovne poduhvate mogu odobriti i bespovratna sredstva u visini od 20 do 30 odsto iznosa.

Svi zainteresovani za korišćenje nekog od vidova podrške pozvani su da se za pomoć pri konkurisanju jave Regionalnoj privrednoj komori.

Predstavljene aktivne mere zapošljavanja i podrške privredi u 2019. godini

U prisustvu velikog broja poslodavaca u Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu predstavljen je ovogodišnji program aktivnih mera zapošljavanja, ali i mere podrške koje su dostupne privrednicima za pokretanje ili unapređenje njihovih biznisa. Javni pozivi za programe zapošljavanja raspisani su 22. februara, Nacionalna služba zapošljavanja je ove godine za te namene na nivou Srbije opredelila oko 4 milijarde dinara, a grad Kruševac je iz lokalnog budžeta izdvojio 23 miliona dinara Prezentacija koju su zajednički organizovali RPK Kruševac i ovdašnja filijala Nacionalne službe zapošljavanja, deo je novouvedene prakse NSZ da se u svim gradovima i opštinama predstave javni pozivi za aktivne mere…