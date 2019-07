Predstavljen projekat „Norveška za vas – Srbija“

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac predstavljen je projekat „Norveška za vas – Srbija“ u okviru koga će zainteresovana mala i srednja preduzeća i početnici u biznisu moći da konkurišu za bespovratna sredstva Kraljevine Norveške. Projektom čija je vrednost 700.000 evra, biće obuhvaćena 91 lokalna samouprava u Srbiji, među kojima i Ćićevac, Trstenik i Brus

Prema rečima projektnog menadžera Radula Ristovića, informativna sesija održana je za ciljem da se potencijalnim aplikantima predstavi projekat „Norveška za vas“, te uslovi pod kojima mogu da konkurišu za bespovratna sredstva u iznosu do 10.000 evra.

– Na raspolagnju je po 350.000 evra, u dve partije, a iznos granta je do 10.000 evra. Prva partija namenjena je nezaposlenima koji žele da otpočnu posao i oni će biti u obavezi da finansijski učestvuju u projektu sa deset odsto od njegove ukupne vrednosti. Preduzeća koja su već registrovana i to u periodu od 1.januara 2014. godine do 31.decembra 2018. godine, a potrebna im je podrška za otvaranje novih radnih mesta, biće u obavezi da učestvuju sa 20 odsto- kazao je Ristović, dodajući da su očekivanja da se kroz poboljšanje poslovanja postojećih preduzeća i osnivanjem novih poslovnih subjekata, otvori najmanje 70 novih radnih mesta.

Zainteresovana mala i srednja preduzeća i početnici u biznisu, predloge projekte za dodelu bespovrtanih sredstava mogu da podnesu do 15. avgusta 2019. godine, a detaljni kriterijumi javnog poziva i dokumenata za podnošenje prijave, dostupni su na sajtu projketa „Norveška za vas“.

Projekat „Norveška za vas – Srbija“ ima za cilj da doprinese ravnomernom društveno ekonomskom razvoju u Srbiji kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja, posebno ranjivih i marginalizovanih grupa, podršku socijalnoj koheziji, unapređenje loklane infrastrukture i uspostavljanje okvira informacione bezbednsoti elektronske uprave u Srbiji. Projekat finansira Kraljevina Norveška, a sprovodi ga Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge.

