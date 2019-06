Predsednik Srbije obišao poplavljena domaćinstva i obećao pomoć države  

Domaćinstvo Živote Maksića u Donjem Ribniku kod Trstenika, koja je pretrpelo stopostotnu štetu prilikom nedavnih poplava, bilo je jedno od domaćinstava koje je danas obišao predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Maksićima je jedna od dve kuće u dvorištu bila potpuno pod vodom, nameštaj i bela tehnika su uništeni kao i dva plastenika i kompletni usevi kojima domaćin Života hrani osam krava. Kuća u kojoj žive sin i snaja sa dvoje dece, srećom, nije bila pod vodom, ali se na njenom temelju takodje vide tragovi vode.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon obilaska domaćinima obećao da će za dvadesetak dana njihova kuća biti renovirana te da će im biti nadoknadjeni usevi.

On je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da će država pomoći svima koji su pretrpeli štete u poslednjim poplavama.

– Sve što je nestalo, uništeno, porušeno, za sve ćemo pomoći, napravićemo nove putne komunikacije, ustave i utvrde da vidimo gde su greške, gde nismo dobro računali ni mi ni oni pre nas – rekao je Vučić.

On je napomenuo su da na svim područjima koja su bila poplavljena prisutne teške životne priče jer je ljudima za dan voda uništila sve što su godinama stvarali.

– Koliko god su ti ljudi danas tužni za nekoliko dana i nedelja biće zadovoljni. Naše je da pomognemo, da učinimo da život tih ljudi bude isti ili bolji nego što je bio – kazao je on.

Života Maksić je u razgovoru sa predsednikom Srbije rekao da je ovo deseto plavljenje za posledjih dvadeset godina, ali da je sada situacija bila najteža. On je objasnio da se ka njihovom dvorištu slila voda iz bujičnih reka koje nisu mogle da prime svu te padavine. Kao jedan od razloga naveo je i to što su meštani na odredjenim mestima izravnali korito reke kako bi lakše prelazili do svojih njiva. Problemu su doprineli i zatrpani kanali pored puteva.

Inače, u nedavnim poplavama na teritoriji Trstenika oštećeno je 60-tak stambenih i 150 pomoćnih i ekonomskih objekata, desetak kilometara lokalnih puteva, 164 kilometara poljskih i atarskih puteva, desetak betonskih mostova je oštećeno, isto toliko drvenih je odneto, oko 1.500 poljoprivrednih gazdinstava je imalo štetu na usevima na površini od oko 2.300 hektara, četiri škole su bile poplavljene, kao i desetak prodavnica i zanatskih radnji. To je za krusevacgrad.rs rekao zamenik predsednika opštine Trstenik Ljubiša Marković.

Do poplava je, kako je objasnio, došlo jer lokalni potoci i reke, Riljačka, Mijajlovačka, Crniška i Ljubostinjska reka, nisu mogli da prime toliku količinu vode.

– Poplavama je doprineo i ljudski faktor jer se u te vodotokove baca otpad, u njima se sade voćke, na njhovom putu se grade i pomoćni objekti i kada se dese ovako velike padavine voda nema gde da prodje i dolazi do plavljenja – rekao je on.

U opštini Trstenik očekuju da će im u saniranju bujičnih vodotokova, dugih četvrdesetak kilometara, pomoći „Srbijavode“.

U nedavnim poplavama na području opštine Trstenik najviše su stradala sela Selište i Gornji Ribnik, te putna infrastruktura ka Planinici, Loboderu i Dubiču. Opštinske komisije su na terenu i procenjuju štetu.

Inače, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas obišao poplavljene na teritoriji Krupnja, Lučana, Guče, Kraljeva, Sirče i Trstenika.

Predsednik Srbije obišao poplavljena domaćinstva i obećao pomoć države

