Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otvorio deonicu Kruševac – Trstenik- Vrnjačka Banja na Moravskom koridoru

– Još jedna deonica za brži razvoj –

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je deonicu auto-puta Kruševac – Trstenik – Vrnjačka Banja dužine 30 km. Auto-put će povezati tri okruga: Rasinski, Raški i Moravički, postojeće koridore i auto-puteve. Dužina celog Moravskog koridora je 112 kilometara, a kako je ranije najavljivano kompletan auto-put biće urađen do kraja 2025. Tada će biti završena i poslednja deonica od Vrnjačke Banje do Adrana

Na otvaranju koridora prisutnima su se obratili ambasador Turske u Srbiji Ilhan Sajgili, predstavnik kompanije Behtel Enka Daren Mort i ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil. Oni su izrazili zadovoljstvo dinamikom radova i pohvalili rad Vlade Srbije.

– U ime SAD vrlo smo ponosni da učestvujemo u svim svečanostima. Mi u Americi imamo mnogo puteva i reka, Behtel je uradio dobar posao. Želim da se zahvalim još jednom, povezali smo ljude i porodice – rekao je Hil.

Prisutnima se obratio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

– Srećan sam što sam danas sa vama. Prisustvujemo istoriji. Niko nije brinuo o Centralnoj Srbiji, uradili smo mnogo. Ponosan sam zato što će ovo doneti više posla, investitora. Izgrađen je najbolji auto-put u Srbiji. Ovo je najširi auto-put, uspešna Srbija je mogla da izgradi ovaj auto-put. Moje obećanje za vas je da krećemo u izgradnju brze saobraćajnice, koja će promeniti život ljudi. Srbija se diže, podiže plate i penzije, ali i gradi puteve i pruge. Zahvaljujući vama koji ste želeli i brinuli da Srbija napreduje uspeli smo da dođemo do toga da je Srbija druga po stopi rasta u Evropi. Svaki građanin će to kroz svoja primanja da oseti. Gradimo most Stopanja – Drenova uskoro – najavio je predsednik.

Ističe da niko nikad nije brinuo o centralnoj Srbiji.

– Srećan sam što smo uradili mnogo. I auto-put od Beograda do Čačka, ali što smo uradili i za naš narod u Rasinskom okrugu, ne samo dovođenje fabrika, već i auto-put. Izgrađen je najbolji auto-put u Srbiji. Ovo je najširi auto-put u Srbiji (30 metara). Skup je ovaj auto-put, ali uspešna Srbija je mogla da ga završi – rekao je predsednik Vučić.

Obećao je da će početi izgradnja brze saobraćajnice preko Kraljeva, do Baljevca, Ušća, Raške i Novog Pazara. Kazao je i da će svaki građanin da oseti ekonomski rast.

– Ničega toga ne bi bilo bez puteva i pruga – kazao je Vučić.

Vučić je rekao da niko bolje ne pruža odgovor od srpskog domaćina kad je zemlja napadnuta sa više strana.

Istakao je i da će odgovor biti da „ne damo da nam Srbiju vratite u prošlost“.

– Srbija ide nezaustavljivo u budućnost i niko nas na tom putu neće sprečiti. Nećemo dati Srbiju najgorima u ruke. Hvala vam za ogromnu podršku, za svu ljubav koju ste nam pružili sve ove godine, a mi ćemo da se borimo za nove investitore, za nova radnja mesta, za naš narod jer vi ste naša svetinja najveća. Od sutra u 9 ujutru otvoren je ovaj put za sve vas! Živela Srbija! – poručio je Vučić.

Ogromno zadovoljstvo povodom realizacije ove kapitalne investicije izrazio je i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

– Kruševac je jedan od gradova koji je zaslužio da dobije auto-put. Osetni su rezultati i sve one pozitivne strane koje je sam auto- put doneo gradu Kruševcu, ne samo u odnosu na kraće vreme putovanja, već i u smislu privrede i uštede troškova transporta. Već smo imali ponude nekoliko stranih investitora koji su izrazili želju da formiraju svoje privredne subjekte u Kruševcu, a sve zahvaljujući ovakvoj saobraćajnici koju će grad Kruševac da koristi, a doći će i do znatnog rasterećenja saobraćaja u gradu. Aktivno radimo i na izgradnji Istočne zaobilaznice, koju ćemo završiti u što skorije vreme – istakao je gradonačelnik.

Kompletnom izgradnjom koridora povezaće se 500.000 ljudi, jer će na njegovoj trasi biti Kraljevo, Kruševac, Vrnjačka banja i Trstenik. Moravski koridor povezaće i tri okruga: Rasinski, Raški i Moravički, sa koridorima 10 i 11, odnosno spajaće auto-puteve Miloš Veliki i Beograd-Niš.

Moravski koridor čine tri deonice: Pojate-Kruševac u dužini od 27,83 kilometra, Kruševac-Adrani dužine 53,88 kilometara i Adrani-Mrčajevci-Preljina dužine 30,66 kilometara. To je najmoderniji i prvi digitalni auto-put u našoj zemlji, jer će duž njegove trase biti postavljeni optički kablovi i digitalna oprema koji će omogućiti besplatan bežični internet i najmoderniji sistem upravljanja saobraćajem. Od postojećih auto-puteva u Srbiji je širi za 1,6 metara. Dužina celog Moravskog koridora je 112 kilometara, a kako je ranije najavljivano kompletan auto-put biće završen do kraja 2025, tačnije tada će biti završena i poslednja deonica od Vrnjačke Banje do Adrana.

Od Kraljeva do Beograda stizaće se za sat i 20 minuta. To je najmoderniji i prvi digitalni auto-put u našoj zemlji, jer su duž njegove trase postavljeni optički kablovi i digitalna oprema koji će omogućiti besplatan bežični internet i najmoderniji sistem upravljanja saobraćajem. Od postojećih auto-puteva u Srbiji je širi za 1,6 metara.

Podsećamo, radovi na izgradnji Moravskog koridora – auto-puta od Pojata do Preljine su počeli polovinom decembra 2019. ceremonijom u mestu Jasika, blizu Kruševca, kada je najavljeno da će ceo auto-put biti gotov za četiri godine. Auto-put je projektovan za brzinu do 130 kilometara na sat, imaće 11 petlji, 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust.

Vlada Srbije je sa američko-turskim konzorcijumom Behtel-Enka 5. decembra 2019. potpisala komercijalni ugovor o izgradnji Moravskog koridora u vrednosti od 745 miliona evra, a predviđeni su i dodatni radovi i direktni i indirektni materijalni troškovi od 20 odsto.

Kompletan auto-put biće završen do kraja 2025. Tada će biti završena i poslednja deonica od Vrnjačke Banje do Adrana.

Završetkom kompletnog koridora, Srbija će dobiti prvi „pametni“ autoput. Vožnja pametnim putevima pomoću napredne tehnologije biće lakša, jer će vozila moći da „čitaju“ saobraćajne znake i usporavaju brzinu, pa tako vozači neće moći da voze prebrzo, već koliko je propisano. Ukoliko se desi saobraćajna nesreća, sva vozila koja nailaze automatski će usporavati brzinu kako se ne bi stvarale gužve.

Ognjen Milićević