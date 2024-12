Praznična tišina u Kruševcu – Nova godina još jednom bez dočeka na Trgu

Svake godine, u noći između 31. decembra i 1. januara, ceo svet se ujedinjuje u jedinstvenom osećaju iščekivanja. Dok su neke svetske metropole postale sinonimi za grandiozne dočeke – poput vatrometa iznad Harbor mosta u Sidneju ili balona na Tajms skveru u Njujorku – u Srbiji je tradicija proslave Nove godine uglavnom vezana za velike koncerte, ukrašene trgove i intimna porodična okupljanja. Kruševac, grad poznat po svojoj bogatoj istoriji, godinama je bio jedan od primera gde je centar grada postajao mesto praznične magije. Međutim, te slike već odavno pripadaju prošlosti

Ovaj put, Kruševac će ući u Novu 2025. godinu bez javnih svečanosti, bez tradicionalnog koncerta i vatrometa, čime će se nastaviti niz prekinutih prazničnih slavlja. Građani će biti usmereni na privatne proslave u domovima, restoranima i klubovima, dok će Trg, nekada srce novogodišnje euforije, još jednom ostati u tišini.

Od najvećih zvezdi do tišine

Pre samo deceniju, Kruševac je blistao u novogodišnjoj magiji, a sada, kada ponoć otkuca, ulicama će vladati tek mir i sećanje na nekadašnje proslave kada je ovaj grad bio domaćin koncertima koji su privlačili i posetioce iz okolnih gradova. Godine 2013. gradom je odjekivala muzika Miroslava Ilića, a naredne godine publika je uživala u nastupu Željka Joksimovića. Slično je bilo i 2015. godine kada je Hari Mata Hari svojim hitovima podigao atmosferu do vrhunca. Ceca Ražnatović je 2016. donela svoj specifičan pečat proslavi, a 2017. Riblja Čorba je oživela duh rokenrola.

Ipak, nakon 2017. godine, atmosfera na Trgu počela je da bledi. Naredne dve godine koncerti su izostali, a 2020. doček Nove godine je potpuno utihnuo, osim za srpsku Novu godinu kada je nastupio Tropiko bend. Pandemija korona virusa je 2021. i 2022. godine onemogućila svaku javnu proslavu, ali je „Trajal korporacija“ te godine obezbedila velelepni vatromet svojoj bivšoj prestonici. Poslednje dve godine, čak je i taj simbol slavlja izostao.

Što se tiče dočeka za 2025. godinu, iz Gradske uprave nema konačnih informacija, ali prema do sada datim izjavama, verovatno se neće organizovati bilo kakvo javno slavlje.

Svetlosna čarolija u srcu grada

Krajem novembra u Kruševcu je započeto tradicionalno novogodišnje kićenje grada, koje će se, kako je planirano, završiti u roku od dve nedelje. Početni radovi obuhvatili su prvenstveno šire gradsko jezgro, gde se ukrasi postavljaju na stubovima javne rasvete i banderama. Nakon toga, na red dolaze prepoznatljive trodimenzionalne figure koje će, kao i ranijih godina, krasiti centralne ulice i trgove.

– Ove godine smo, zbog velikog interesovanja građana koji su često zvali i pitali kada će grad biti ukrašen, započeli ranije sa postavljanjem ukrasa. To su, kao i prethodnih godina, velika jelka, pokloni, Deda Mraz, irvasi, sanke, dvorac i slično. Ništa novo nije kupljeno, i sve spekulacije na tu temu su neosnovane. Raspored figura će biti sličan jer on zavisi od tehničkih uslova i priključaka, a ne samo od naše ideje i dobre volje – istakla je Miona Radovanović, direktorka Javno komunalnog preduzeća „Kruševac“.

Iako su ukrasi uglavnom isti kao prethodnih godina, građani i posetioci očekuju da će ulicama Kruševca ponovo zavladati praznični duh, koji će bar delimično nadomestiti izostanak organizovanog dočeka na gradskom trgu.

Turističke agencije i dalje u punom kapacitetu

Za one koji imaju mogućnost, žele da izbegnu prazničnu monotoniju u svom gradu i dožive neko novo iskustvo, brojne turističke agencije u Kruševcu nude širok spektar novogodišnjih putovanja. Popularne destinacije uključuju skoro sve okolne prestonice i veće, poznate gradove za koje se mesta svakodnevno popunjavaju jer su cene pristupačne i kada se sve ukupno sabere, često ispadnu slične troškovima proslave u lokalnim restoranima. Kupovina ulaznice, garderobe i ostalih detalja za najluđe veče u gradu neretko košta koliko i doživljaj praznične magije u nekoj od evropskih metropola.

– Postoji veliki interes za novogodišnja putovanja jer većina ljudi ne radi u tom periodu, pa nadolazeće praznike koriste za odmor ili otkrivanje novih destinacija. Najtražiji su, kao i uvek, gradovi na dobrom glasu, kao što su Istanbul, Solun, Beč, Prag i Budimpešta. Cene se kreću u zavisnosti od broja putnika, ocene hotela, udaljenosti i broja noćenja – od 100 do čak 2.000 evra za najluksuznije destinacije – istakli su iz turističke agencije.

Za ljubitelje avanture koji žele da potraže nešto više od tradicionalnog dočeka, neke turističke agencije nude i tematska putovanja koja uključuju posete zimskim festivalima, božićnim pijacama i specijalnim novogodišnjim događajima. Takođe, postoji i mogućnost da se rezervišu izleti u najlepše prirodne i istorijske lokalitete Evrope, gde će posetioci, pored praznične atmosfere, imati priliku da uživaju i u čarima zimskih sportova. Za sve one koji žele da izbegnu uobičajene turističke staze i uživaju u miru i tišini, agencije nude i boravke na planinama ili u tradicionalnim selima, gde će dobiti priliku da upoznaju drugu kulturu i običaje, ili uživaju u pasivnom odmoru daleko od gužve.

Lokalne proslave u restoranima i klubovima

Kada je reč o lokalnim proslavama, restorani i kafići pripremaju bogat program za sve koji ostaju u gradu. U restoranima će nastupati lokalni bendovi, a cene će se kretati od 60 pa do preko 100 evra, u zavisnosti od ponude menija. Za mlađu publiku, klubovi i kafići omogućiće nešto pristupačnije cene uz nastupe di-džejeva i drugačiju organizaciju večeri.

– Za doček Nove 2025. godine sve naše goste će uveseljavati orkestar Mome Krstića, dok će bogata večera, neograničeno piće, pozitivna atmosfera i ljubazno osoblje učiniti da se osećaju kao kod svoje kuće i da im ovo veče bude za pamćenje. Cena karata je 6.000 dinara – naveli su iz restorana „Saradis“.

Pored toga, mnogi restorani se trude da ponude jedinstveno iskustvo koje će privući sve generacije, uključujući porodice i mlađe ljude. Uz pažljivo osmišljene menije i bogat muzički program, organizatori garantuju dobru zabavu i prijatnu atmosferu.

– Proslava najluđe noći kod nas će koštati u zavisnosti od pozicije stola, od 5.500 do 7.000 dinara, a u cenu ulazi hrana i domaća pića i kvalitetna muzika orkestra Amajlija i pevačice Mire Mirković. Dočekajte ovo veče u najlepšem ambijentu u gradu! – poručili su iz restorana „Lazarev dvor“.

Nešto mirnija i prisnija atmosfera biće omogućena u novootvorenom restoranu „Hunting club“ koji u svakom trenutku nudi izuzetno lepu i neobičnu hranu koja sve više privlači goste, a poslednja noć u 2024. godini ovde će koštati 6.500.

– U cenu je uračunato toplo i hladno predjelo, glavno jelo, sirevi, salate, dodaci, dezert, bezalkoholna i alkoholna domaća pića, dok će se strana doplaćivati po redovnim cenama. Od početka koji će biti od 21 sat, pa do kraja, odnosno do 2 sata posle ponoći, pevaće bend Nije svejedno, plus saksofon i gosti iznenađenja.

Restoran „Palas“ će po ceni od 7.900 dinara Kruševljanima ponuditi hladno i toplo predjelo, roštilj, salate i pića, ali i spektakularni Legacy band koji će tokom cele noći uveseljavati prisutne. Po istoj ceni provod nudi restoran „Bagdala“ uz svečanu večeru i muziku Slobe Đurkovića i Jelene Prole, dok će „Familija“ za 900 dinara manje, uz Flex band i neograničenu hranu i piće, dočekati Novu godinu.

Jednu od najjeftinijih ponuda je obezbedio kafić „Studio“:

– Za doček Nove 2025. godine u našem objektu će pevati Dream sound band, a večera i piće dobrodošlice uključeni su u cenu od 3.900 dinara i 2.500 za reprizu, odnosno za 1. januar – naveli su.

Popularni hotel „Golf“ uz još popularniji Positivo band organizuje doček Nove godine u svom luksuznom ambijentu uz specijalni lekovnik, uživo muziku i žurku koja će trajati do jutarnjih časova po ceni od 70 evra.

Novootvoreni restoran Nacional, za sada, karte prodaje po najvišoj ceni od 75 evra:

– Našim sugrađanima ćemo omogućiti i doček i reprizu. Za muziku je zadužen najtraženiji lokalni bend Staccato, a u cenu je uključen specijalni meni koji podrazumeva i hranu i piće. Sjajna atmosfera je zagarantovana – rekli su iz restorana.

Nešto drugačija amtosfera koju uglavnom preferira mlađa populacija biće u klubu „Duomo“:

– Pripremite se za najbolji provod uz vrhunsku muziku i veče koje se pamti. Za dobar ritam biće zadužen DJ Daba koji će sve držati na nogama do zore. Cena karte za muškarce je 4.900, a za devojke 2.900. U cenu su uključena piva, vina, kokteli i sokovi i neka žestoka pića, dok druga pića biti duplo jeftinija nego inače

Uprkos nedostatku javnih proslava, Kruševljani se trude da pronađu način da obeleže najludu noć u godini. Da li će grad ponovo oživeti i postati mesto okupljanja za buduće dočeke, ostaje upitno. Za sada, Nova godina u Kruševcu nosi drugačiji sjaj – onaj koji se nalazi u privatnim proslavama i individualnim izborima.

Jovana Stefanović