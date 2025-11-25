Praznična euforija među Kruševljanima: Od Kopaonika do bajkovitog Kolmara

Kako se bliži period novogodišnjih praznika sve više Kruševljana razmišlja o putovanjima. Turističke agencije u gradu beleže značajan porast upita i rezervacija, a u ponudi su i domaće i inostrane destinacije, prilagođene različitim budžetima i željama putnika

Pišu: Marija Milošević / Jovana Stefanović

Kako saznajemo iz agencija, rezervacije su ove godine počele ranije nego inače, što ukazuje na to da su građani željni odmora i promene okruženja. Ističu i da je primetno da mnogi koriste priliku da spoje slobodne dane i otputuju na nekoliko dana, bilo u okviru Srbije ili u evropske prestonice, dok se za Novu godinu tradicionalno očekuje najveći broj odlazaka kako mladih tako i porodica.

Domaći turizam, planine i banje i dalje najveći izbor Kruševljana

Kada je reč o putovanjima u Srbiji, najveću pažnju Kruševljana privlače planine i banje. Zlatibor, Kopaonik i Tara ostaju najtraženije destinacije za kraće odmore, ali i za doček Nove godine.

Prema informacijama iz kruševačkih agencija, cene aranžmana od dva do tri dana kreću se od 12.000 do 25.000 dinara po osobi, u zavisnosti od izbora smeštaja. Mladi najčešće biraju hibridne hotelske centre sa spa sadržajem i organizovanim provodom, dok porodice preferiraju apartmanski smeštaj i mirnije okruženje.

Banje poput Vrnjačke, Sokobanje i Ribarske banje takođe su tražene, naročito za građane koji žele relaksaciju i odmor od svakodnevnice. Paketi vikend odmora mogu se pronaći u rasponu od 9.000 do 18.000 dinara.

Evropske prestonice – Beč, Budimpešta, Prag, Istanbul

Za Kruševljane koji žele da praznike provedu van Srbije, najčešći izbor su evropski gradovi. Budimpešta i Beč su i ove godine među najdostupnijim destinacijama, dok je Istanbul posebno popularan zbog šarmantnog spoja tradicije, kulture, šopinga. Budimpešta – cene autobuskih aranžmana za dva do tri dana su od 130 evra. Beč – za novogodišnje dane cene se kreću od 129 do 250 evra, zavisno od hotela i programa. Istanbul – četvorodnevni aranžmani su od 180 evra, što mnogi ocenjuju kao dobar odnos cene i sadržaja.Mladi često biraju destinacije poput Krakova, Berlina ili Milana, gde avio-karte, posebno iz Beograda ili Niša, mogu biti veoma povoljne – ponekad i 20 do 80 evra u jednom smeru, ukoliko se kupuju na vreme.

Ove godine naveća atrakcija grad Kolmar

Ono što ove godine posebno iznenađuje jeste veliko interesovanje Kruševljana za Kolmar, grad u istočnom delu Francuske, u regiji Alzas. Kolmar se opisuje kao mesto „kao iz bajke“sa šarenim, drvenim kućama, kanalima i uskim uličicama koje stvaraju utisak da ste ušli u živu ilustraciju starih evropskih priča. Posebno je atraktivan tokom novembra i decembra, kada grad postaje jedan od najpoznatijih božićnih vašara u Evropi.

Kako doći do Kolmara: Automobilom – udaljen je oko 1.300 km od Srbije, a putanja vodi preko Mađarske i Austrije ili preko Hrvatske i Slovenije.

Autobusom – moguće je stići uz presedanja u većim gradovima, ali put traje duže. Avionom – Kruševljani najčešće biraju avion. Ne postoji direktan let do Kolmara, ali najbliži aerodromi su Bazel i Cirih, od kojih ima redovnih voznih linija do grada. Posebno privlači to što iz Niša postoje letovi do Bazela, što olakšava put i skraćuje troškove. U zavisnosti od datuma i vremena kupovine karte, povratne avio karte variraju od oko 40 do čak 350 evra po osobi. Od Bazela do Kolmara potrebno je još oko sat vremena vozom ili autobusom, što je organizovano i jednostavno. Turističke agencije u Kruševcu ističu da je potražnja za Kolmarom veća nego ikada, naročito za vreme prazničnih manifestacija, te da se smeštaj u ovom periodu rezerviše veoma brzo.

Skijanje u regionu– Bansko vodi u ceni, Kopaonik u udobnosti

Za ljubitelje zimskih sportova, popularna su i skijališta u regionu. Bugarski Bansko nudi sedmodnevne aranžmane sa smeštajem i ski-pasom već od 250 do 900 evra, dok Kopaonik za sličan paket retko ide ispod 700 evra. Ipak, blizina i kvalitet staza Kopaonik i dalje drži kao jedan od glavnih izbora Kruševljana.

Egzotične destinacije – luksuz koji bira manji broj

Iako u manjem broju, pojedini se odlučuju za odmor na toplim destinacijama. Egipat, Dubai i Zanzibar ostaju na listi onih koji žele sunce usred zime. Egipat – od 450 evra za all-inclusive. Dubai – od 900 evra pa naviše. Zanzibar – najčešće preko 1.300 evra.

Savet agencija – ko želi povoljnije neka rezrviše na vreme

Turistički radnici u Kruševcu ističu da je najpovoljnije ponude potrebno rezervisati ranije, jer cene rastu s popunjavanjem kapaciteta.

– Interesovanje je ove godine izuzetno. Preporuka je da se ne čeka poslednji trenutak, posebno za Novu godinu – poručuju iz jedne lokalne agencije.

Bez obzira na to da li će praznike provesti na planini, u evropskoj metropoli ili kod kuće, mnogi Kruševljani se slažu u jednom: potreban je makar mali predah od svakodnevnih obaveza i prilika da se vreme posveti porodici, prijateljima ili sebi.