Pozorište bez predstava do daljnjeg

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, svi programi u Kruševačkom pozorištu otkazuju se do daljnjeg- saopštila je danas ta kulturna ustanova

Podsećamo, prethodno su sve predstave koje su bile zakazane za 20 časova pomerene na 19 časova, a ta odluka je doneta 17. novembra, nakon što su na snagu stupile nove mere Kriznog štaba i Vlade, po kojima je predviđeno da pozorišta rade do 21 sat.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, Kruševačko pozorište je ipak donelo odluku da do daljnjeg otkaže sve predstave.

D.P.

