Poziv umetnicima za oktobarsku izložbu

Tradicionalna godišnja Oktobarska izložba, čija je ovogodišnja tema „Tragovi“, održaće se od 11. do 31. Oktobra u Umetničkoj galeriji u Kruševcu. Kako je reč o konceptu koji predviđa da se postavljanjem aktuelnog tematskog okvira umetnici podstaknu na autorska promišljanja, te da izložba predstavi najnoviju umetničku produkciju, iz Narodnog muzeja je upućen otvoreni poziv stvaraocima da prijave svoje radove od 3. do 8. septembra u ponoć na mejl oktobarugk@gmail.com, ili u Umetničkoj galeriji istim danima od 8 do 15 sati

Odlukom EU ova godina šproglašena je Evropskom godinom kulturnog nasleđa pod slogamom „Naše nasleđe: gde prošlost susreće budućnost“.

„Tragovi“ kao tematski okvir Oktobarske izložbe u Kruševcu Umetnička galerija ukazuje na značaj kulturnog nasleđa, stavljajući u savremeni kontekst značajne periode iz istorije, umetnosti, kulture i nauke, navodi se u javnom pozivu upućenom umetnicima.

„Tragovi ličnog u interpretaciji prošlosti, daju novi smisao razumevanju kulture i pogleda na očuvanje i negovanje kulturne baštine“, objašnjava se u pozivu. Dodaje se i da približavanmje kulturnog nasleđa građanima i podizanje svesti o značaju kulturnog nasleđa razmenom iskustva, pristupa i znanja o baštini, ima za cilj jačanje zajedničkog identiteta i osećaja pripadnosti evropskom kulturnom prostoru.

Poziv za učešće u Oktobarskoj izložbi upućen je članovima umetničkih udruženja, svim umetnicima koji se profesionalno bave likovnim i primenjenim – vizuelnim umetnostima, kao i arhitektama i urbanistima sa teritorije Kruševca i Rasinskog okruga, odnosno onih koji su rođenjem ili periodom rada i života vezani za ovo područje.

Za izložbu se mogu prijaviti najviše tri rada, ne starija od dve godine, iz svih oblasti i različitih medija, radovi koncipirani kao idejna rešenja, realizovani i nerealitzovani projekti, pod uslovom da do sada nisu izlagani ili prijavljivani za izlaganje. Uz radove autor treba da dostavi popunjenu prijavu kojom pristaje na uslove izlaganja.

Svi prispeli radovi podležu selekciji stručnog žirija, a organizator se obavezuje da povodom izložbe izradi katalog koji autori dobijaju besplatno.

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefone Galerije: 037 439-224 i 418-541 ili na već pomenuti mejl Oktobarske izložbe.

Poziv umetnicima za oktobarsku izložbu

