U Ribarskoj Banji otvoren Etno festival hrane, muzike i starih zanata

Na ovogodišnjem Etno festivalu hrane, muzike i starih zanata koji se u okviru “Kulturnog leta” već tradicionalno organizuje u Ribarskoj Banji, predstavilo se preko 60 izlagača iz cele Srbije. Manifestaciju je obeležio bogat kulturno umetnički program, a uz originalne srpske suvenire i ručne radove koji su krasili izložbene štandove, posetioci su imali prilike da uživaju i u degustaciji starih srpskih jela

Dobrodošlicu posetiocima poželeo je Dušan Šokorac, direktor Specijalne bolnice “Ribaraska Banja”, istakavši tom prilikom da je ova manifestacija samo deo bogatog programa koji godinama unazad prati “Kulturno leto” u Ribarskoj Banji, te da su svi sadržaji osmišljeni tako da pre svega olakšaju i ulepšaju boravak onima koji su ovde na oporavku, ali i svim ostalim gostima koji u ovu banju dolaze kako bi uživali u svim njenim lepotama.

Uz podsećanje da će ovogodišnje “Kulturno leto” otvoreno nastupom etno pevačice Danice Krstić, te da su do jeseni planirani brojni kulturni i sportski sadržaji, Šokorac je kazao da se Etno festival organizuje i sa ciljem da našim potomcima dočaramo prošlost, da im pokažemo šta je to što nas je održalo i omogućilo nam da opstanemo i šta je to što nam trasira put da idemo napred.

Nakon što je sa gostima iz Osipaonice upriličeno već tradicionalno lomljenje pogače, u čemu su učešće uzeli i brojni posetioci, usledio je nastup Kulturno umeničkog društva “Vuk Karadžić” iz Osipaonice, sa Jaseničkim i igrama iz okoline Valjeva, a potom i Kulturno umetničkog društva “Veljko Dugošević” iz Male Krsne, sa srpskim pesmama sa Kosova i Metohije.

Na Festivalu se predstavilo 60-tak izlagača iz dvadesetak udruženja iz cele Srbije, a najveću pažnju posetilaca privukli su štandovi na kojima su bila izložena već pomalo zaboravljena stara srpska jela, spravljena po recepturama naših baka.

Posetioci su mogli da degustiraju i pravu domaću rakiju i različite vrste domaćeg najkvalitenijeg meda, kao i domaće medenjake izrađene po tradicionalnoj recepturi, liciderska srca koja su nekada bila sastavni deo seoskih vašara, a na više štandovima se moglo naći i lekovito bilje, te rukotvorine iz domaće radinosti.

Etno festival hrane, muzike i starih zanata ove godine okupio je više stotina posetilaca, a tokom šest meseci, koliko traje “Kulturno leto” u Ribarskoj Banji koje inače godišnje poseti više desetina hiljada posetilaca iz Srbije i regiona, , planirani su i brojni nastupi kulturno umetničkih društava, koncerti, likovne kolonije, književne večeri i sportski događaji, a obavezan deo ove manifestacije su i Vuletovi dani, te Jesenja likovna kolonija kojom se već tradicionalno i zatvara “Kulturno leto”.

Uz bogate kulturne i sportske sadržaje, posetiocima ove banje na raspolaganju su i brojni sadržaji, poput velnes i spa centra otvorenog na temeljima starog turskog amama iz 17.veka, sportskog kompleksa, bazena sa termalnim vodama, te etno sela u Srndalju do koga se stiže “Stazom zdravlja”.

Specijalna bolnica “Ribarska Banja” raspolaže sa oko 500 ležajeva, a trenutna popunjenost kapaciteta je odlična. S obzirom na to da zbog strukture korisnika zdravstvenih usluga povremeno ima otkazivanja, zaposleni u ovoj ustanovi poručuju da zainteresovani za boravak u ovoj banji ne treba da odustaju, da će se svima izađi u susret i pronaći mesto, ako ne u ustanovi, onda u privatnom smeštaju u neposrednoj blizini banje, gde u tri privatna hotela i seoskim domaćinstvima koja su se opredelila da se bave banjskim turizmiom, u ovom trenutku ima oko 400 ležajeva.

