Poslednja oaza gde je muškarac džentlmen, a žena dama

U novogodišnjoj noći ponudite ples pogledom

Nematerijalna kulturna baština pod zaštitom Uneska – Tango. Budući da se razlikuje od svih ostalih plesova čija je koreografija određena, kod ovog plesa se uče i uvežbavaju samo elementi, ostalo je trenutna improvizacija, odnosno prilika plesačima da pokažu svoje umeće i osećaj za muzikalnost i kreativnost. Od pre godinu dana Kruševac je jedan od retkih gradova u Srbiji u kojima se Tango može učiti uz prisustvo vrhunskih instruktora.

Piše: Jovana Stefanović

Ova vrsta plesa postoji već vek i po, nastala je u Argentini gde se i danas održavaju takmičenja za profesionalne plesače. Bila je izuzetno popularna širom sveta u dva navrata. Prvi period popularnosti Tango doživljava početkom 20. veka, a kao njegovo zlatno doba računa se period od 1935. godine kada je komponovana muzika sa bržim ritmom i nastale najpopularnije kompozicije koje se i danas koriste prilikom izvođenja ovog plesa. U to vreme orkestri su povećavali broj članova, pratili su dirigenta, imali kompozitore i profesionalne pevače. Sredinom 50-ih godina biva zabranjen i smatran vulgarnim plesom koji se izvodi isključivo u bordelima, a pošto se 1983. godine organizuje šou „Tango Argentino“ nastaje drugi period ogromne popularnosti.

Uvežbavanje osnovnih elemenata Tanga

Malo Udruženje u Kruševcu su osnovali ljubitelji ovog plesa

– U Kruševcu je do pre godinu dana postojalo desetak zaljubljenika u Tango koji su dva puta nedeljno, pored svojih redovnih obaveza, nalazili vremena i snage i odlazili u druge gradove po Srbiji kako bi prisustvovali časovima i uživali u čarima ovog plesa po nekoliko sati, dok se nekoliko odvažnih i entuzijastičnih dama nije ohrabrilo i odlučilo da formira grupu, a ubrzo potom i zvanično Udruženje, u cilju praktičnije i isplativije organizacije za sve zainteresovane, i u nadi da će možda i ostale sugrađane inspirisati da se priključe. I tako nastaje udruženje „Fuego Sensual Tango Kruševac“ – objašnjava Bojana Radovanović, osnivač Udruženja.

Argentinski ples od svog nastanka privlači određeni tip ljudi i možda ne godi svakom karakteru jer je prilično zahtevan u smislu muzikalnosti, fizičke spreme, koordinacije, kreativnosti i izrazite elegancije pri pokretima, ali i pri odevanju. Običaj je da muškarci plešu u svečanim odelima, a žene u haljinama. Obuća se izrađuje ručno. Veći deo je od prirodne kože, đon se razlikuje jer mora biti izuzetno fleksibilan da omogući stalno pivotiranje i udoban i stabilan oslonac na jednoj nozi, te se pravi od prevrnute kože. Cipele se prave posebno za svaku osobu prema dimenzijama i obliku stopala. Kod nas se poručuju iz Beograda, a cena je prilično visoka.

– Tango je zaslužan zato što se tokom igre osećamo kao da živimo u nekom drugom veku, ali i zato što još uvek postoje pravila koja jasno ističu džentlmenske i damske manire. Jedna tanda, tj. splet od 3-4 pesme, koja se pleše sa istim partnerom, počinje nakon što muškarac sa određene udaljenosti ženi ponudi ples pogledom i klimanjem glave, tzv. kabeseo, i u koliko ona pogleda u drugu stranu to znači da nije zainteresovana i nije u obavezi da pruža objašnjenje, a ako se pogled zadrži i uzvrati klimanjem glavom, ples je prihvaćen. Sledi zagrljaj koji, takođe, dama ima izbor da formira po svojoj želji, a on može biti otvorenog tipa ili prisan. Nakon otplesane tande, partner će svoju partnerku kavaljerski otpratiti do njenog mesta, a zatim sledi zamena partnera – rekla je Bojana Radovanović.

Bojana Radovanović, osnivač udruženja

Časovi se u Kruševcu održavaju dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom. Jedan termin određen je za vežbanje i praćenje instruktora koji dolaze iz različitih gradova i država i on traje oko tri sata, uz pauze, dok u sledećem terminu članovi ponavljaju naučene korake prenoseći jedni drugima ono što su savladali u trajanju od dva do tri sata.

– Iako su dani za održavanje časova unapred određeni, ako je veći broj članova sprečen da prisustvuje, izlazimo u susret i dogovaramo se kada će se realizovati. Trenutna adresa na kojoj vežbamo jeste Mesna zajednica u Rasadniku koja nam služi svrsi i na kojoj smo zahvalni, iako nije idealna jer ovaj ples zahteva sadržaje klasične baletske sale, kao što su parket, ogledala, rampe, i sl, a to se teško nalazi i u našoj zemlji, a kamoli u Kruševcu. Na časovima svi prisutni vežbaju zajedno, nije potrebno deljenje u grupe po uzrastu ili visini jer u ovom plesu, iako plešemo u zagrljaju, svaki se partner oslanja na sopstveni balans i ima sopstvenu osu, a oslonac koji dele oba partnera jeste poklapanje energija i uzajamno poštovanje. Nakon prijave koja se vrši putem naše Facebook stranice „Fuego Sensual Tango Kruševac“, za prvi čas nije neophodno nikakvo predznanje jer uz dobru volju i jaku želju većina polaznika brzo savlada osnovnu tehniku. Za plesanje na širim tango okupljanjima, tzv. milongama, potrebno je otprilike 6 meseci vežbe, iako se uz naše instruktore propleše već na prvom času – kaže Bojana.

Članovi često, nakon što zaključe da je ovaj ples nešto što će redovno praktikovati, imaju običaj da ponekad priključe i svoju porodicu, tako da je najmlađa plesačica bila stara samo godinu dana kada smo počeli, a najstariji član preko 70 godina. Maloletni Kruševljani ne plaćaju članarinu, dok ona za ostale iznosi tek onoliko koliko je neophodno da se plate instruktori i osnovni troškovi organizacije, koji se ravnopravno dele.

– Za razliku od prethodne godine kada su veći broj plesača činile žene, sada je obrnuto, preovladavaju muškarci. Na našim prostorima još uvek postoje predrasude da je svaka vrsta plesa predodređena za nežniji pol, te su se našem Udruženju priključili najodvažniji domaći, ali i strani državljani, tako da trenutno sa nama vežba i petorica plesača iz Turske – navodi Radovanovićka.

Jedan Tango pokret koji govori više od reči

Uz tango se stiču nova poznanstva

Još jedna činjenica koja privlači nove polaznike jeste to da plesanje jednako utiče na fizički i psihički razvoj osobe. Osim sticanja kondicije, prvenstveno se jačaju mišići na nogama, potom trbušni i mišići u gornjem delu tela, zglobovi i poboljšava cirkulacija krvi, popravlja se držanje tela, fleksibilnost i koordinacija pokreta, u suštini, perfektno razvija i muško i žensko telo.

Zbog čestih promena partnera prilikom plesa stiču se nova poznanstva, razvija se socijalizacija, adaptivne sposobnosti, a pošto ovaj ples predstavlja kombinaciju ritma i pokreta, od prvog susreta pozitivno utiče na koncentraciju, kreativnost i stpljenje, a pomaže i pri oslobađanju od negativne energije koja nestaje nakon intenzivnog časa ili plesne večeri.

– Kada sam bio student oprobao sam se u raznim plesovima kao što su Salsa i Latino-američki plesovi, ali još tada sam se zaljubio u Tango. U Kruševac sam došao zbog posla, sasvim slučajno sam, preko poznanika, čuo za ovo Udruženje i odmah sam se priključio. Već tri meseca redovno dolazim na časove, stekao sam puno prijatelja sa kojima smo osnovali malu zajednicu. Smatram da je mogućnost učenja jedne ovakve umetnosti od velikog značaja za ovaj grad, biću ovde i nastaviću da se bavim ovim plesom jer mi pruža neopisivo dobar osećaj – rekao je Emek Deniz, član kruševačkog udruženja iz Turske.

Sanja Bajović, tokom izvođenja svog smiljenog plesa

Veliku podršku ovom Udruženju je pružio Grad Kruševac, Ministarstvo kulture, Turistička organizacija Grada Kruševca i mnogi drugi, ali ističu da ni u čemu ne bi uspeli bez prisustva stalnih instruktora Ane i Damjana iz plesne škole „Alma“ koja se nalazi u Kraljevu, kao i velike podrške tango zajednica i pojedinaca iz Kraljeva, okoline i regiona i cele zemlje.

– Nisam znala da ovakvo Udruženje postoji u našem gradu, Bojanu koja je osnivač poznajem privatno i po njenoj preporuci sam se priključila još pre godinu dana. Već na prvom času shvatila sam da moram uvrstiti Tango u redovan raspored. Od malena sam išla na razne plesove, kasnije sam se oprobala i u teretani, ali ništa me nije ispunjavalo i zadržalo toliko dugo, kada bih vratila vreme ponovo bih se učlanila – kaže Milica, jedna od članica.

Njena priča:

– Kasna jesen, subota popodne, šetam psa i listam po telefonu. Privlači mi pažnju post o upisu novih članova u lokalnu školu plesa. U ponudi su standardni i latino plesovi večeras u 19 časova. Odlučujem da odem isto veče i zatičem scenu kao iz filma s početka 20. veka.Pritajeno osvetljenje, parovi u bliskom zagrljaju, zaneseni međusobnom sinergijom, plešu uz melodiju Franciska Kanara. Prilazi mi učitelj plesa, objašnjava da je došlo do promene i da se pleše argentinski Tango. Pomalo zbunjena, ali očarana u isti mah, ostajem tu i počinje čarolija moje zaljubljenosti u ovaj ples. Prepoznajem magiju čarobnog trenutka i krećem za njom. Tango je našao mene – objašnjava Sanja Bajović, članica Udruženja.

