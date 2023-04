Poseta polaznika Škole nacionalne odbrane

Polaznici Visokih studija bezbednosti i odbrane Škole nacionalne odbrane „ Vojvoda Radomir Putnik“, danas su u okviru studijskog putovanja posetili Kruševac. Tim povodom, u Mozaik sali prijem su priredili gradonačelnik Jasmina Palurović i zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović

Dobrodošlicu u ime Grada poželela im je gradonačelnik Jasmina Palurović, izrazivši zadovoljstvo što je i ove godine, Kruševac domaćin polaznicima Visokih studija bezbednosti i odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“.

Ona je naglasila da je naš grad primer dobre prakse saradnje lokalne samouprave sa Vojskom Srbije, a komunikacija se obavlja vrlo intenzivno. „Grad Kruševac i Vojska učestvovali su zajedno u mnogim akcijama – kad treba pomoći stanovništvu u nevolji, ali i u lepim povodima, brojnim manifestacijama u organizaciji Grada.

„Želim vam uspešan završetak usavršavanja u Školi, i da i dalje nastavite da radite na očuvanju mira i stabilnosti jer je to naš zajednički zadatak.“

Zahvaljujući se na gostoprimstvu, načelnik VSBO pukovnik Branko Mišić je istakao da je kapacitet ovogodišnje, 12.klase polaznika na veoma visokom nivou, a da je Škola jedan od najviših oblika usavršavanja državnih službenika i funkcionera, kao i pripadnika MO i VS. Prvi put prisutan je i predstavnik Svetog arhijerejskog sinoda.

– Jedan od najvažnijih elemenata sistema nacionalne bezbednosti je lokalna samouprava i zbog toga je veoma bitna saradnja sa pripadnicima MO i VS. Kruševac je pravi primer kako to treba da funkcioniše i zato smo ga ponovo odabrali za studijsku posetu. Uz to je i Grad poznat po gostoprimstvu i sa mnogo kulturno istorijskih spomenika od nacionalnog značaja – zaključio je pukovnik Mišić.

Polaznici ovogodišnje klase su ne samo iz Srbije, već i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

