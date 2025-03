Poraz Napretkovih fudbalera na TSC areni

U 28. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani su izgubili sa 4:2 od TSC – a, na gostovanju u Bačkoj Topoli

Goleada na TSC areni u utakmici spuštenih gardova, u kojoj su Čarapani poveli, domaći stigli do preokreta, da bi do kraja prvog poluvremena bilo viđeno još jedno rezultatsko poravnanje. Nije manjkalo uzbuđenja ni u nastavku, konkretniji su bili domaći i na kraju slavili…

Posle uvodnog ispitivanja snaga u prvoj trećini prvog poluvremena gosti su stigli do vođstva preko kapitena Bastajića, koji je lepo primio loptu posle tačnog pasa Šarića, ušao u kazneni prostor i iskosa tukao na gol Ilića. Nije se čuvar mreže TSC – a proslavio u toj situaciji i lopta je završila u mreži – 0:1. Uspešno je intervenisao tri minuta kasnije, kada je Krstić ispalio projektil iz slobodnog udarca sa tridesetak metara i sprečio Kruševljane da dupliraju prednost.

Nije se dugo čekalo na izjednačenje: posle centaršuta Radojevića sa leve strane primio je loptu Prestiž i, okružen čuvarima, uspeo da je prosledi do Stanića, koji je precizno naciljao i pogodio u 20. minutu. Mogli su Čarapani do drugog gola u 32. minutu: Bastajić je proigrao Miletića, usledilo je ubacivanje lopte pred gol, Šarić je u želji da dođe do nje završio na travi, ali stigla je do Karaklajića, koji je tukao iskosa sa desne strane, pogodio Šarića i praktično olakšao posao golmanu Iliću.

Posle asistencije, Prestiž se upisao u listu strelaca u 36. minutu, prvi put: pogrešio je u toj situaciji mladi golman Kruševljana Balević, bukvalno mu je ukrao loptu Prestiž, potom „zalomio“ dvojicu protivničkih defanzivaca, pogodio nebranjeni deo mreže i doneo rezultatski preokret – 2:1. Do odlaska na odmor Kruševljani su uspeli da anuliraju „minus“. Posle kornera u 40. minutu, Šarić je nadskočio Degeneka i prebacio loptu do usamljenog Bukorca, koji iz neposredne blizine ne greši…

Mogli su Kruševljani do novog vođstva u 48. minutu, ali posle dobro izvedenog napada Karaklajić nije uspeo da poentira. Na suprotnoj strani, osam minuta kasnije, Pantović je najavio pobedu. Samo četiri minuta kasnije, u 60. Prestiž je drugim golom krunisao dobru partiju i postavio konačnih 4:2.

Sledi dvonedeljna pauza u šampionatu zbog obaveza reprezentativnih selekcija, a poslednjeg vikenda u martu Napredak dočekuje kragujevački Radnički 1923.