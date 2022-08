Poraz Napretka u Novom Pazaru

Na otvaranju sedmog kola prvenstva Super lige Srbije, Novi Pazar je osvojio bodove protiv Napretka, zabeleživši pobedu sa 2:1.

Koban je za Kruševljane bio 76. minut. Dejan Kerkez je igrao rukom u svom šesnaestercu, zbog čega je sudija Andreja Stojanović bez dvoumljenja pokazao na belu tačku, ali i istovremeno pokazao i žuti karton fudbaleru Napretka. Kako je to Kerkezu bio drugi žuti karton na utakmici, Napredak je ostao bez igrača i sa desetoricom igrao do kraja. Andrija Majdevac je bio precizan u izvođenju penala i Novi Pazar je došao do vođstva od 2:1, koji su domaći fudbaleri zadržali do kraja, zabeleživši četvrtu uzastopnu prvenstvenu pobedu.

Novi Pazar je dobio prvo poluvreme sa 1:0 atraktivnim golom iz voleja Mitra Ergelaša u 40. minutu, nakon kontre i dodavanja Nikčevića sa desne strane, iz Napretkovog kaznenog prostora. U prvom poluvremenu bilo je malo aktivne igre i dosta faulova, a fudbaleri Napretka imali su tek jedan udarac u okvir protivničkog gola. Interesantna je činjenica da je tim iz Kruševca 19. put za redom ostao bez postignutog gola u prvih 45 minuta meča.

Drugo polvreme je donelo uzbudljiviji i sadržajniji fudbal, kao i gol Napretka u 55. minutu, kada je strelac bio Nemanja Krstić nakon što ga je u šesnaestercu domaćina lepo proigrao Jovanović. Izgledalo je da je kruševački tim blizu osvajanja boda, ali su se sve nade u to raspršile u 76. minutu, kada se Kerkez nesrećno poslužio rukom ispred svog gola. Epilog je, posle svega, i trinaesta uzastopna superligaška utakmica u kojoj Napredak nije uspeo da zabeleži pobedu. Što je mnogo, mnogo je!

Napredak, tako, ostaje na dva osvojena boda, a i u narednom kolu igra na gostujućem terenu, u Nišu protiv Radničkog, koji je takođe neubedljivo otvorio sezonu.

