Policijska uprava u Kruševcu saopštila je večeras da su netačni navodi Narodne stranke o navodnom neosnovanom hapšenju njenih aktivista navodeći da “policija jednako postupa prema svima i svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa zakonom nezavisno od stranačke pripadnosti bilo koga”

“Ističemo da prilikom rutinske kontrole lica policija nema nikakva saznanja o političkoj pripadnosti lica, niti je to od značaja za njen rad” navedeno je u policijskom saopštenju.

Kruševačka policija je navela da su pripadnici saobraćajne policije u kontroli saobraćaja zaustavili vozilo kojim je upravljao P.P. (42) iz Kruševca, te da je on odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo psihoaktivne supstance u organizmu zbog čega mu je, po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, određeno zadržavanje do 12 sati, kao i svakom drugom licu koje odbije da se testira na alkohol ili narkotike.

Saopšteno je i da je sa njim u vozilu bio je i M.Dž. u čijem je stanu policija prilikom pretresa pronašla pištolj sa sedam pripadajućih metaka, vagicu za precizno merenje i malu količinu zelene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Njemu je, kako je navedeno, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćeno držanje opojnih droga, određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Kruševcu.

Muškarac star 53, koji je sa njima bio u vozilu, prema policijskim navodima, je saslušan u policiji u svojstvu gradjanina i pušten “i nikakakvo hapšenje niti mere prema toj osobi nisu preduzete kako tvrdi Narodna stranka”.

Policijska uprava u Kruševcu je pozvala političke stranke da u dnevno političkim obračunima prestanu da zloupotrebljavaju policiju i iznose neproverene i netačne informacije.

Policija demantovala navode Narodne stranke

