Pokrenuta peticija za ozelenjavanje grada, nadležni tvrde: zasađeno više od planiranog 

Nedavno se na društvenim mrežama pojavila peticija „Ozelenimo ulice Kruševca“. Nešto više od stotinu ljudi potpisalo je tu onlajn peticiju, a plan je da se osnuje Fejsbuk stranica na kojoj će građani moći da predlažu lokacije kojima trebaju zasadi. Nadležni, navode da je ove godine posađeno više stabala nego što je bilo planirano

-Ključni cilj je zeleniji grad. Potrebno je da ovakve i slične teme budu u javnom diskursu, kao i više zelenila na ulicama užeg i šireg centra grada – rekao je, Nemanja Lakićević, inicijator peticije (https://www.peticije.online/345160?u=7659881&uv=39298962).

Naš sagovornik navodi da je sve više ljudi uključeno u akcije ovog tipa, te da ekološke teme svakako zavređuju svu pažnju.

-Sve nadležne institucije dobiće primerak peticije. Verujem da će u budućnosti ovakve inicijative biti sve učestalije, imajući u vidu da ljudi u Srbiji postaju svesni značaja očuvanja životne sredine. Poenta je da ljudi polako sami preuzimaju inicijativu i prave peticije i slične akcije u svom kraju, putem čega bi se izvrišio pritisak na nadležne da ozelene određenu ulicu ili kvart– dodaje on.

Krajem marta ove godine, pokrenuta je akcija „650 sadnica povodom 650 godina grada“, kada je gradonačelnica Jasmina Palurović pozvala sugrađane da predlože lokacije na kojima žele da se posade nova stabla. Osam meseci kasnije proveravamo dokle se stiglo sa tom akcijom.

-Posađeno je mnogo više od planiranog. Pre par meseci taj broj je bio preko dve hiljade sadnica. Imali smo i projekat pošumljavanja Bruskog puta, a uskoro ćemo ponovo imati slične projekte. U toku su dodatni dogovori koji se tiču sadnje, ali za sada ne možemo da otkrivamo više. U planu je svkako dalja sadnja – navode iz Javnog komunalnog preduzećaKruševac.

-Ove godine posađeno preko 2400 sadnica u gradu. Što se tiče rekonstruisanog Trga, on je ozelenjen prema projektu koji je rađen. Na njemu trenutno ima preko 50 sadnica, za razliku od vremena pre rekonstrukcije. To su sadnice od godinu dana, tako da im je potrebno vreme, za dve do tri godine biće to znatno lepše nego što možete da zamislite – izjavio je Ivan Parezanović, pomoćnik gradonačelnice za ekologiju.

Inače, povodom pomenute akcije „650 sadnica povodom 650 godina grada“ proizvođačima rasada upravo su danas uručene zahvalnice za sadnice koje su donirali. Ovom prilikom, gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović, je istakla da se Grad brine ne samo o potrebama građana, već i o estetskoj komponenti, uspevajući da dostigne epitet jednog od najčistijih i najuređenijih gradova u Srbiji.

S.M