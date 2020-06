Podno Jastrepca radovi na vodosnabdevanju i elektromreži 

U Lomnici i Bucima rekonstruisani su niskonaponska mreža i dalekovod te je izgrađen novi kablovski vod do Jastrepca. Istovremeno je rađena vodovodna linija od Buci do Jastrepca, koja bi trebalo da obezbedi za tamošnje izletište zdravu pijaću vodu sa sistema Ćelije. To je saopšteno danas nakon što su radove u tim selima obišli predstavnici Grada Kruševca, ovdašnjeg Vodovoda te Elektrodistribucije Kraljevo

EPS i Elektrodistribucija Kruševac su, kako je kazao koordinator za distribuciju EE Kraljevo Saša Stefanović, u podjastrebačkim selima radili na rekonstrukciji niskonaponske mreže i dalekovoda 10Kv. Na niskonaponskoj mreži ugrađivani su, objasnio je, betonski stubovi i samonosivi kablovski snop čime su poboljšane naponske prilike kod potrošača, dok je na srednjem naponu, umesto starih dalekovoda, ugrađen srednjenaponski kablovski snop, čime su eliminisani negativni uticaji vremenskih prilika.

Takođe, izgrađen je novi kablovski vod do vrha Jastrepca, dug 5 i po kilometara, a vrednost tih radova je bila 40 miliona dinara. Time je obezbeđeno pouzdano snabdevanje tog područja i povećani kapaciteti za priključenje novih korisnika. Inače, ukupna investicija vredna je više od 100 miliona dinara.

Uz postavljenja visokonaponskog kabla do izletišta “Jastrebac” radilo se i na izgradnji vodovodne linije koja treba da za to izletište obezbedi zdravu pijaću vodu sa sistema „Ćelije“.

– Glavni cevovod polazi iz Buci. Vrednost radova na postavljanju vodovodne linije duge 5,5 kilometara je oko 12 miliona dinara, a sredstva je obezbedio Vodovod. U narednoj fazi treba izgraditi dve crpne stanice sa kompenzacionim bazenima. Vrednost svih radova na vodovodnom sistemu iznosi oko 45 miliona dinara. Od 2018.godine do danas izgrađena je kompletna vodovodna mreža za naseljena mesta Velika Lomnica i Buci, a u toku su završni radovi na rezervoarima i crpnim stanicama u tim selima. Ukupna vrednost te investicije iznosi preko 55 miliona dinara, a sredstva su obezbedili Republička direkcija za vode, Grad Kruševac i Vodovod – rekao je direktor JKP Vodovod Vladimir Milosavljević.

Tokom godine bi trebalo da bude završen kompletan vodovodni sistem u tim naseljima kada će biti moguće i da se priključi vodovodni sistema izletišta „Jastrebac“.“

Gradonačelnica Jasmina Palurović je kazala da su to značajne investicije za razvoj Grada istakavši da Kruševac nastavlja sa redovnim i intenzivnim aktivnostima, ne gubeći na dinamici te da se investicije prema prioritetima realizuju podjednako u gradu i selu.

Pomenuti radovi su, dodala je ona, značajni kako za lokalno stanovništvo tako i za poboljšanje turističke ponude Kruševca.

Podno Jastrepca radovi na vodosnabdevanju i elektromreži

