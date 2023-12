Podkast Mladi u Gradu za mlade: gošća influenserka Neda Ivanović 

Poslednja epizoda Podkasta „Mladi u Gradu za mlade“ donosi razgovor sa Nedom Ivanović, poznatom infuenserkom iz Kruševca koju prati više od 40 hiljada ljudi na Instagramu ( @nedajankov) u potrazi za savetima za negu, lepotu i modu

U razgovoru sa Nedom saznali smo sve o njenom putu do uspeha, kako je počela karijeru deleći svoje iskustvo sa lokalnom zajednicom putem društvenih mreža, uz podršku koja je brzo rasla.

– Spontano sam ušla u sve ovo, desio se prvi talas korone, a ja sam imala višak vremena i ogromnu ljubav prema šminkanju i želela sam da tada, sa dve hiljade ljudi podelim sve „cake i trikove“ koje sam naučila tokom godina šminkanja. Sada me prati skoro 42 hiljade ljudi i stvarno se trudim da svima odgovorim na poruku, komentar i vrlo cenim to što su ljudi izdvojili svoje vreme zato što to znači i meni i mom poslu.

Razgovarali smo i o izazovima održavanja autentičnosti u svetu sponzorstava. Istakla je da pažljivo bira brendove s kojima sarađuje.

– Zapravo brendovi biraju influensere, a na nama je da odlučimo da li ćemo prihvatiti saradnju ili ćemo je odbiti-tvrdi Neda.

Epizodu možete pogledati na sledećem linku: https://youtu.be/ngCG7lWI6vo?si=iqCqPvw8-H_WPWHL

M.J.