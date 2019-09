Pobeda Napretka i poraz Trajala

U osmom kolu elitne fudbalske lige, Napredak zasluženo trijumfovao

u Surdulici protiv Radnika (1:4) i došao do treće prvenstvene pobede, dok su pred svojim navijačima „gumari“ poraženi od OFK Bačke (0:2) u prvoj utakmici u kojoj ih je predvodio novi trener Predrag Pešić. U poslednjih šest kola Trajal osvojio samo tri boda Napredak je odmah stavio do znanja da u Surdulici želi sva tri boda. I već posle 16 minuta imao je dva gola prednosti protiv Radnika! Mogli su Kruševljani do vođstva već u šestom minutu utakmice, ali je precizan šut Kojića sa ivice šesnaesterca zaustavio golman domaćih Kostić. Međutim, samo tri minuta kasnije domaći su bili prinuđeni da ipak krenu sa centra, nakon što je Miroslav Bjeloš lepo reagovao na jednu nabačenu loptu i

sproveo je u mrežu Surduličana. Vrlo brzo u strelce se upisuje i Igor Ivanović,

iskosa sa desne strane šutira za 0:2. Radnik je posle primljenih golova

napadao, imao šanse i uspeo da prepolovi vođstvo gostiju u 36. minutu

golom Milana Makarića iz penala, ali je to sve što su Surduličani uspeli da

urade na ovom meču. Stvari se nisu dobro odvijale po domaćine ni u drugom poluvremenu, iako su Surduličani mogli do izjednačenja. Međutim, Ristović, koji je ušao u igru u drugom poluvremenu dobio je crveni karton u 60. minutu, tako da je Radnik sledećih pola sata igrao sa igračem manje. Ubrzo je stigla kazna, jer je, nakon faula nad Kojićem, sa bele tačke u 68. minutu precizan bio igrač gostiju Đuro Zec za 1:3. Radnik je mogao do 2:3 posle stopostotne šanse, ali je lopta koju je uputio Pavlov završila na prečki gola gostiju. Napadač Đuro Zec u 76. minutu postigao je još jedan gol za Napredak, sa peterca, za konačnih 1:4 i

treću pobedu Kruševljana u ovom prvenstvu. Utakmucu 9. kola Prve lige Srbije protiv OFK Bačke, FK Trajal u Kruševcu odigrao je sa novim šefom stručnog štaba. Na toj poziciji, Gorana Lazarevića zamenio je prošle nedelje Predrag Pešić, koji je u Kruševac došao sa mesta pomoćnog trenera Radničkog iz Niša. Međutim, prošlogodišnji superligaš se nije mnogo mučio na gostovanju u Kruševcu. Već na početku utakmice Krsta Đorđević je doneo prednost Bačkoj, da bi isti igrač povisio na 2:0 u 56. minutu. I to su detalji koji su odlučili pobednika.

– Igrači su pružili maksimum. Napravili smo nekoliko šansi koje nismo realizovali, druga strana je to iskoristila i tako smo izgubili sva tri boda. Ne znam kakav bi rezultat bio da sam imao sve igrače na raspolaganju, ali znam da nas čeka mnogo rada. Evidentno je da

imamo problem sa bočnim loptama. Pred nama je period da popravljamo šta ne valja, da izgradimo sistem i nastavimo dalje – rekao je Predrag Pešić šef struke Trajala, posle svog debitovanja na klupi „gumara“.

Pobeda Napretka i poraz Trajala

U osmom kolu elitne fudbalske lige, Napredak zasluženo trijumfovao u Surdulici protiv Radnika (1:4) i došao do treće prvenstvene pobede, dok su pred svojim navijačima "gumari" poraženi od OFK Bačke (0:2) u prvoj utakmici u kojoj ih je predvodio novi trener Predrag Pešić. U poslednjih šest kola Trajal osvojio samo tri boda Napredak je odmah stavio do znanja da u Surdulici želi sva tri boda. I već posle 16 minuta imao je dva gola prednosti protiv Radnika! Mogli su Kruševljani do vođstva već u šestom minutu utakmice, ali je precizan šut Kojića sa ivice šesnaesterca zaustavio golman domaćih Kostić. Međutim,…