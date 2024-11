Planirani prekidi struje u Kruševcu i okolini

Zbog radova na elektromreži, danas, pojedini delovi Kruševca i okolnih naselja biće bez električne energije. U Užičkoj, Smederevskoj i Ibarskoj ulici planiran je prekid do 13h, dok će sela Belasica biti bez struje do 11h i Modrica do 16h. Od 13h do 14h bez napajanja će biti Veliki Šiljegovac, Grevci, Ribare, Zubovac, Rosica i Ribarska banja.

Kruševačka toplana danas proizvodi energiju bez poteškoća koristeći sva četiri izvora. Međutim, zbog kvara na priključnom toplovodu, korisnici iz ulice Nikole Tesle, na brojevima 2, 4 i 6, privremeno će biti bez grejanja.