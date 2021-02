Pitali smo za Vas: gde da se igraju deca sa Kosturnice

Nakon što je Trg Kosturnica rekonstruisan, uređen i ozelenjen te postavljene ogradice koje podsećaju da travu ne treba gaziti sugrađanka iz tog dela grada pita gde bi sada trebalo (mogla) da se igraju deca iz mnogih novoizgrađenih zgrada u tom delu grada

– Dok Trg nije bio uređen na ovaj način Kosturnica je bila parkić u kome su se deca skupljala svako veče. Sada toga više nema, ali nema ni nove zelene površine koja je njima namenjena – napisala je sugrađanka M.K. u pitanju koje je uputila našoj redakciji.

Gradski urbanista Aleksandar Cvetković povodom ovog pitanja za naš portal kaže da Kosturnica nije park već Trg, odnosno uređena površina, te da je taj deo grada viđen kao budući administrativni centar Kruševca i uređen u skladu sa tim.

– Stanari tog dela grada će morati da se okreću Bagdali i kompleksu sportsko rekreativnog centra koji se nadovezuje na Kosturnicu – kazao je Aleksandar Cvetković.

Što se tiče novih parkovskih površina i mogućnosti da se one formiraju on je naveo da je to moguće samo u delovima koji se tek urbanizuju .

– Teško je da u užem gradskom jezgu gde imate urbanističko nasleđe formirate nove parkove. Takva promena bi značila da smo enromno bogato društvo jer bi podrazumevala rušenja, širenja ulica. U užem gradskom jezgu ne možete da smislite parkovsku poršinu već samo uređene površine. Kruševac ima dva parka, Bagdalu i Pionirski. Imamo i memorijalni park Slobodište i Pakašničku šumu kao potencijalni park. Ostalo su parkovi susedstva, dok je, na primer Trg Kosturnica uređena zelena površina, budući administrativni centar – objasnio je on.

Više zelenila, prema njegovim rečima, može da se očekuje u naselju Stari aerodrom, koje se sada urbanizuje.

– U tom prvom delu koji sada počinjemo da urbanizujemo imamo planirano skoro tri hektara zelenila, što nije malo, a tome treba dodati i obavezu onih koji kupuju parcele da obezbede uređene zelene površine od 20 do 30 odsto, što znači da bi ukupno trebalo da imamo 20 – tak odsto zelenih površina na tom delu – kazao je Cvetković.

J.B.

Pitali smo za Vas: gde da se igraju deca sa Kosturnice

Nakon što je Trg Kosturnica rekonstruisan, uređen i ozelenjen te postavljene ogradice koje podsećaju da travu ne treba gaziti sugrađanka iz tog dela grada pita gde bi sada trebalo (mogla) da se igraju deca iz mnogih novoizgrađenih zgrada u tom delu grada - Dok Trg nije bio uređen na ovaj način Kosturnica je bila parkić u kome su se deca skupljala svako veče. Sada toga više nema, ali nema ni nove zelene površine koja je njima namenjena – napisala je sugrađanka M.K. u pitanju koje je uputila našoj redakciji. Gradski urbanista Aleksandar Cvetković povodom ovog pitanja za naš portal kaže…