Pamtenik: Sava Jeremić – pomoravska zlatna frula

Legendarni bard frule i solista Radio Beograda Sava Jeremić rođen je u Poslonu, kod Ražnja, 13. januar 1904, a preminuo u Beogradu, 21. april 1989. godinje

Rođen je kao jedanaesto dete u familiji oca kafedžije i majke domaćice. U mladosti je zavoleo i počeo da svira frulu. Bavio se vrlo uspešno pinterskim zanatom, ali ga je, po nagovoru zemljaka, ostavio i 1936. godine sa svojom frulom pojavio na audiciji Radio Beograda za soliste. Mihajlo Vukdragović i Vlastimir Pavlović Carevac, pred kojima je pokazao svoje umeće na ovom narodnom instrumentu, bili su impresionirani njegovom svirkom i primili ga u Veliki narodni orkestar, u kome je ostao do penzionisanja 1958. godine. Nastupao je sa mnogim orkestrima u zemlji i inostranstvu, ali najčešće sa zemljacima Radojkom i Tinetom Živkovićem, i uvek obučen u narodnu nošnju.

Njegovi najveći frulaški uspesi su – osvojeno prvo mesto na Međunarodnom festivalu folklora u Langolenu, 6. jula 1953. godine, kolom „Paraćinka“. Na koncertu narodnih, zabavnih i operskih melodija u Stokholmu on i Radojka Živković pobrali su najviše aplauza. Za svoju umetnost dobio je Orden rada sa srebrnim vencem 1972. godine. Imajući u Savi Jeremiću uzor, njegovim stazama krenuli su potom mnogi talentovani srpski frulaši.

Za Radio Beograd snimio je niz narodnih kola i igara, ostavljajući za sobom trajne snimke, a izdao je i veliki broj gramofonskih ploča.

U Ražnju je ustanovljena manifestacija frulaša „Dani Save Jeremića“, koja se već desetak godina održava, okupljajući kulturno-umetnička društva i soliste na fruli. Dom u kome se rodio, u selu Poslon, Vlada Republike Srbije je 31. oktobra 2002. godine proglasila za spomenik kulture, zaštitivši i njegovu okolinu. No, stalo se samo na tome, jer još ništa nije učinjeno da se kuća renovira pre no što poklekne pred zubom vremena.