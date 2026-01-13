Servis: Delovi Kruševca, Dobromir i Šavrane danas bez vode

Postavljeno: 13.01.2026

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti korisnici u Kruševcu u ulicama Majke Jevrosime, Gvozdenog puka i pripadajućim ulicama, kao i u selima Dobromir i Šavrane

Takođe, danas JKP „Gradska toplana“ Kruševac isporučuje toplotnu energiju bez problema do svih svojih korisnika.

Za sve neophodne informacije, pomoć i podršku korisnici se mogu obratiti dispečerima putem sledećih brojeva telefona: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 22 časa.

