Otvoreni rekonstruisani bazeni

Letnja sezona na otvorenim rekonstruisanim bazenima Sportskog centra danas je počela. Rekonstrukcija je bila neophodna zbog starosti infrastrukture i kako bi se obezbedila maksimalna higijena i bezbednost korisnika, a njom je obuhvaćeno renoviranje školjki sva tri bazena novim pločicama, u vrednosti od 58 miliona dinara

– Ovi bazeni koji su rekonstruisani uz pomoć Ministarstva i zaista se vidi da imaju svoju namenu, što pokazuju korisnici bazena, već prvog dana. Naše Ministarstvo radi na poboljšanju kvaliteta života građana iz lokalnih samouprava. Cilj je da u svim delovima zemlje postoji što više različitih projekata, kako bi uslovi života svuda bili podjednako isti. Kvalitet radova na kompleksu otvorenih bazena je na izuzetno visokom nivou, takođe moram da pohvalim energiju Gradske uprave i kontinuitet na poboljšanju uslova života Kruševljana – rekao je Čedomir Rakić, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

U okviru rekonstrukcije urađeno je renoviranje olimpijskog bazena, srednjeg i malog bazena, što je posle 1986. jedna od ozbiljnijih rekonstrukcija bazena.

– Nadam se da ćemo mi kao ustanova opravdati sredstva koja su nam data i da ćemo se domaćinski ponašati i biti na usluzi svim našim građanima – istakao direktor Sportskog centra Predrag Milenković.

Gradonačelnica Jasmina Palurović, je na otvaranju rekla da će se Gradska uprava truditi da i dalje razvija sportsku infrastrukturu u Kruševcu.

– Nadam se da će vreme poslužiti i da će naši građani moći da koriste bazene, da se rashlade i zabave i uživaju. Grad Kruševac poslednjih godina izuzetno puno polaže pažnje i na ostalu sportsku infrastrukturu i bavljenje sportom, jer smo prepoznali da je najvažnije da se zdravo živi i da se ljudi bave sportom. U tom smislu imamo dečijih igrališta, teretana na otvorenom koje naši sugrađani mogu da koriste od najmlađih do najstarijih uzrasta.

Cena dnevne karte za otvorene bazene je 250 dinara, dok je cena mesečne iznosi 2500 dinara. Radno vreme bazena je radnim danima od 10 do 19 časova, a vikendom od 9 do 19 časova. Zatvoreni bazeni radiće svakog dana od 12 do 16 časova.

Inače, rekonstrukcija bazena košta 58 miliona dinara, od toga, za kompletno renoviranje olimpijskog bazena izdvojena sredstva u iznosu od 36 miliona dinara iz budžeta Grada Kruševac, a 22 milona dinara, za dečiji i srednji bazen, obezbedilo je Ministrsvo državne uprave i lokalne samouprave. Dimenzije olimijskog bazena su standardne, njegova dužina je 50, širina 25, a dubina 2 metra. Srednji bazen je konusni, nejednake dubine zbog tobogana a širok je 15 i dug 30 metara, dok je najmanji bazen, osmougaonog oblika, a njegov prečnik je 10 metara.

