Na trećoj sednici Skupštine Opštine usvojen rebalans budžeta

Na dnevnom redu treće sednice Skupštine opštine Varvarin u ovom sazivu odbornici lokalnog parlamenta odlučivali su o 42 tačke, od kojih je najvažnija bila ona koja se odnosila na usvajanje predloga Odluke o prvom rebalansu opštinskog budžeta za 2024. godinu. Nakon intoniranja himne Srbije „Bože pravde” verifikovani su mandati odbornika Veselinke Tomić i Jelene Vesić, kandidatkinjama sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Varvarin ne sme da stane”, a koje su u odborničkim klupama zamenile Miloša Antića i Dušana Radojkovića. Na početku sednice predsednica Odborničkog kluba „Narodna stranka – za naše ljude”, dr Gordana Čabrić, obavestila je Skupštinu da se troje odbornika Grupe građana „Prof. Zoran Milenković – Može drugačije za našu opštinu” priključilo ovom Odborničkom klubu koji sad broji osmoro odbornika.

Tokom trećeg redovnog zasedanja usvojeni su i predlozi izmene po prvom rebalansu Finansijskog plana za 2024. godinu direktnih korisnika budžetskih sredstava: Skupštine opštine, Predsednika opštine, Opštinskog veća, Opštinskog pravobranilaštva i Opštinske uprave, kao i Finansijskog plana za 2024. godinu – Kapitalni projekti, programske aktivnosti i ostali projekti opštine Varvarin i Finansijskog plana za Mesne zajednice. Načelnik odeljenja za budžet, finansije i naplatu javnih prihoda Opštinske uprave Saša Srećković obrazložio je Odluku o prvom rebalansu budžeta za 2024. godinu i podsetio da se obično, sa prvim rebalansom budžeta, u slučaju da je planirano više ili manje sredstava, koriguje taj iznos.

Pred odbornicima su se našli i predlozi izmene Finansijskih planova Predškolske ustanove „Naša radost”, Opštinske biblioteke Varvarin, Sportskog centra „Temnić”, Centra za socijalni rad za opštine Varvarin i Ćićevac – Odeljenje CSR u Varvarinu, kao i Finansijskih planova Srednje škole Varvarin i OŠ „Jovan Kursula” iz Varvarina, OŠ „Mirko Tomić” iz Obreža i OŠ „Heroj Mirko Tomić” iz Donjeg Krčina. Odbornici su usvojili i Izveštaje o radu Predsednika opštine Varvarin za 2023. godinu, Opštinskog veća opštine Varvarin, Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva, opštinskog Štaba za vanredne situacije, kao i svih javnih preduzeća i ustanova i Doma zdravlja „Dr Vlastimir Godić”.

Na trećoj sednici Skupštine obrazovan je i opštinski Štab za vanredne situacije, a odbornici su razmatrali u usvojili i Plan rada opštinskog Štaba za vanredne situacije za 2024. godinu. Na dnevnom redu našao se i Program korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2024. godinu, sa Finansijskim planom, ali i predlog Odluke o imenovanju predsednika, članova, zamenika predsednika i zamenika članova Opštinske izborne komisije (OIK) u stalnom sastavu. Usvojen je i predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj pomoći porodicama sa decom na teritoriji opštine Varvarin.

U nastavku sednice odbornici su odlučivali i o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Varvarin neposrednom pogodbom za katastarske parcele u Varvarinu, Donjem Katunu i Toljevcu, a usvojen je i predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Sportskog centra „Temnić”. Na sednici lokalnog parlamenta doneto je i Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije opštine Varvarin.

Do kraja zasedanja usvojeni su i predlozi Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Opštinskog saveta roditelja za školsku 2023/24. godinu i o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Dragi Makić” u Bošnjanu, Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća za period od prvog januara do 30. marta 2024. godine, ali i Odluke o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava na teritoriji opštine za 2024. godinu i Akcionog plana zapošljavanja opštine Varvarin za period od 2024. do 2026. godine.

O. M.

Foto: Instagram/opština Varvarin