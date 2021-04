Otvorena izožba Branimira Karanovića

Samostalna izložba fotografija i grafika Branimira Karanovića otvorena je danas u Umetničkoj galeriji. Ovaj umetnik prvi put izlaže u Kruševcu, a njegove radove, nastale u prethodne dve i po decenije sugrađani mogu pogledati do 30. aprila. U „Nedelji muzeja“ biće predstavljen katalog izložbe i organizovan razgovor sa ovim značajnim umetnikom

– Prvi put se predstavljam u Kruševcu, ovo je mala retrospektiva mog rada, u pitanju su kolažne fotografije, fotografije koje sada radim i grafike koje su rađene tehnikom fotografije i digitalne štampe. Ja sam u svoju fotografiju implementirao grafičku tehniku – kaže Branimir Karanović za KruševacGrad.

Dugogodišnji profesor fotografije na brojnim umetničkim fakultetima, kaže da se na samom početku opredelio za fotografiju.

– Ja sam studirao grafiku kod profesora Božimira Džmerkovića, Kruševljanina, on me je podržao u tome da svoju fotografiju implementiram u grafiku i da diplomiram na nečemu što nije bilo uobičajeno. To je na neki način moj put označilo i do dana današnjeg bavim se uporedo i fotografijom i grafikom. Moja uloga poslednjih 40 godina je bavljenje fotografijom i afirmisanjem fotografije kao umetničke discipline – objašnjava on.

Karanović smatra da je fotografija uvek i dokument, a njegove su fotografije dokument njegovog rada, interesovanja i intime.

– U fotografiji ne možete pobeći od trenutka u kom živite i radite tako da publika može videti neke periode naše bliže istorije koje referiraju događaje i pojedine situacije u zemlji. Pre svega to su promene sistema. Tu su buvlje pijace, koje su bile ogledalo naše situacije. Početkom 21. veka sam beležio neko svoje interesovanje estetsko i individualno, ali koje apsolutno govori o socijalnom stanju i društvenim promenama koje su bile dramatične u tom periodu. Fotografija je je uvek dokument o vremenu u kome nastaje. U fotografiji nema apstrakcije, sve što je bilo ispod objektiva to je realno postojalo, ono što eventualno može da se smatra apstraktnom fotografijom je samo nešto mi u momentu ne prepoznamo iz neznanja, do apstrakcije se može doći u laboratorijskim, kompjuterskim igrama – navodi ovaj umetnik.

Biljana Grković, istoričarka umetnosti i kustoskinja u Umetničkoj Galeriji, kaže da je uvek veliki izazov predstaviti umetnika koji za sobom ima dugo, plodno i autentično stvaralaštvo.

– Ovom izložbom obuhvaćen je period od sredine devedesetih kako bismo pokazali različitost i bliskost dva medija koje je Karanović tokom svog stvaralaštva veoma vešto i prepoznatljivo koristio, a u tom stvaralaštvu postoji jedna poetska nit, koja to stvaralaštvo čini prepoznatljivim. Pretvaranje iz jednog medija u drugi samo pojačava tu nit koja se provlači kroz čitavo stvaralaštvo, a to je ne samo jedna dokumentarnost, već jedna moć fotografije i likovnosti koja se jednako i na fotografiji i grafici provlači – objašnjava ona.

Tokom “Nedelje muzeja”(12-18. maja 2021.), Kruševljani će moći da pogledaju katalog izložbe i da razgovaraju sa Branimirom Karanovićem, pošto će on tada boraviti u Kruševcu.

– Uvek sam raspoložen za razgovor sa ljudima, radio sam kao pedagog na akademijama likovnim i primenjenim, nataložilo se neko iskustvo, mislim da mladi treba da čuju iskustva nas starijih. Dolazio sam u Kruševac još kao đak, na ekskurzije. Išli smo na letovanja i zimovanja u Brus, pa smo i tada svraćali. Mene interesuju istorija i arheologija, juče sam posetio Narodni muzej u Kruševcu, oduševljen sam postavkom. Imam godine, proputovao sam dosta i mnoga mesta sam posetio, ali uvek postoji interesovanje za nečim novim, i za promenama, za mene je ovo velika promena Kruševca pošto davno nisam bio – kaže on.

Karanović se ne odvaja od aparata i planira da tokom svog boravka u Kruševcu napravi koju fotografiju.

– Interesovanja su uvek ista, često se ponavljaju neke teme u novim prostorima i ambijentima. Kad dođem u Kruševac nalazim svoje teme, na neki drugi način, atraktivan, likovno, vizuelno interesantan za mene – navodi on.

M.S.

O autoru Branimir Karanović (Beograd, 1950), profesor emeritus sa Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, godinama se bavi grafikom i fotografijom. Od 1974. učestvuje na velikom broju izložbi u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Srbije, Udruženja primenjenih umetnika Srbije, Beogradskog grafičkog kruga i Kulturnog centra Beograda… Od 1976. godine učestvovao je na brojnim izložbama jugoslovenske grafike i fotografije u inostranstvu kao i na mnogim međunarodnim bijenalima i trijenalima grafike. Višestruko je nagrađivan.

Otvorena izožba Branimira Karanovića

Samostalna izložba fotografija i grafika Branimira Karanovića otvorena je danas u Umetničkoj galeriji. Ovaj umetnik prvi put izlaže u Kruševcu, a njegove radove, nastale u prethodne dve i po decenije sugrađani mogu pogledati do 30. aprila. U „Nedelji muzeja“ biće predstavljen katalog izložbe i organizovan razgovor sa ovim značajnim umetnikom - Prvi put se predstavljam u Kruševcu, ovo je mala retrospektiva mog rada, u pitanju su kolažne fotografije, fotografije koje sada radim i grafike koje su rađene tehnikom fotografije i digitalne štampe. Ja sam u svoju fotografiju implementirao grafičku tehniku – kaže Branimir Karanović za KruševacGrad. Dugogodišnji profesor fotografije na…