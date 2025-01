Otvorena izložba slika Jutarnji obred – taseografija

U Umetničkoj galeriji sinoć je otvorena zajednička izložba slika mladih kruševačkih umetnika Milana Radomirovića i Miloša Miljkovića pod nazivom Jutarnji obred ― taseografija. Izložba obuhvata radove dvojice mladih i perspektivnih umetnika na zajedničkoj postavci u okviru njihovog prvog samostalnog predstavljanja u Kruševcu

Milan Radomirović je predstavio linogravure, digitalne grafike, tekstove i video radove u okviru izložbe pod nazivom Jutarnji obred – taseografika. Ovaj multimedijalni koncept spaja tradiocionalne i savremene medije, problematizuje pitanja tradicije, sujeverja i ljudske sudbine i posmatrača stavlja u poziciju preispitivanja pred očiglednim protivurečnostima viđenog, saslušanog i pročitanog.

– Trenutno sam na master studijama iz grafike u Novom Sadu. Izložio sam radove koji su nastali u okviru mog diplomskog rada na osnovnim studijama grafike na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu pod mentorstvom profesora Zorana Todorića. Ceo ciklus se sasvim slučajno nametnuo. Inicirao sam dijalog sa masterašima i doktorantima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu gde smo prilagali neke svoje radove. Jedan od radova koji sam priložio je bila grafika malog formata u tehnici rezervaža, koja je prikazivala grupu ženskih figura, ali zbog osobenosti tehnike one su izgledale razliveno, kao u nekoj magli. Jedna od učesnica tog razgovora je napravila opasku da joj to liči na talog kafe. Podstaknut time, krenuo sam da istražujem ceo obred gledanja u talog kafe kao jedno istraživanje- šta to u ljudima postoji što ih tera da proriču sudbinu? Zašto uopšte imaju potrebu to da rade? Onda su kroz to razmišljanje nastali svi ovi radovi. Taseografija je ustvari naziv za gledanje u šolju. Sam naziv izložbe je spoj ovog naziva i grafike kao likovnog medija kojim se izražava. Kroz kombinaciju klasičnih grafičkih tehnika- linogravure i holografije, digitalne grafike i video radova koji se emituje na ekranu, uspostavlja se dijalog između tih različitih medija koji svi obrađuju jednu te istu temu- gledanje u šolju kafe – rekao je Milan Radomirović i zahvalio se Narodnom muzeju Kruševac i Umetničkoj galeriji na organizaciji izložbe.

Miloš Miljković je izložio seriju slika nastalih u prethodne dve godine u tehnici akvarela i uljanog pastela na papiru kojima propituje doživljeno kroz variranje motiva kao odjek viđenog. Okrenut, pre svega, podsticajima iz prirode, slike koje razvija u ovom ciklusu su emotivnog naboja kao svojevrsne beleške sa uporištem u tradiciji apstrakcije. Mogu se posmatrati ne samo kao sublimacija ličnog doživljaja, no i viđenja lepote ili ugroženosti same prirode.

– Pre dve godine počeo sam da radim tehniku akvarela i uljanog pastela. Akvarele radim svakodnevno. Ušao sam u akvarel kao u novi medij koji sam hteo da isprobam i da istražim – kazao je master slikarstva Miloš Miljković.

Izložbu je otvorio direktor Narodnog muzeja Kruševac Nikola Pantelić. On se zahvalio Trayal korporaciji na donaciji nove rasvete Umetničkoj galeriji kroz program TRY ALL ART.

– Večeras imamo to zadovoljstvo da prisustvujemo otvaranju izložbe dvojice mladih kruševačkih umetnika, Milana Radomirovića i Miloša Miljkovića pod ruhom nove rasvete u Umetničkoj galeriji koja je zamenjena posle 40 godina zahvaljujući sredstvima koje je opredelilo Ministarstvo kulture u okviru konkursa za muzejsko nasleđe. Projekat je sufinansirao Grad Kruševac. Veliku zahvalnost dugujemo Trayal korporaciji i generalnom direktoru Milošu Neneziću koji su prepoznali našu potrebu da nam doniraju nedostajuća sredstva kako bi projekat završili u tekućoj godini. Zahvaljujući donaciji Trayal korporacije uspešno smo krajem prethodne godine priveli ovaj projekat kraju i sada imamo otvaranje izložbe mladih kruševačkih umetnika pod novom rasvetom. Ova donacija je označila početak TRY ALL ART programa podrške mladim kruševačkim umetnicima i ustanovama kulture – istakao je Pantelić.

Biografije umetnika

Milan Radomirović (Kruševac, 2001) je diplomirao 2024. godine na grafičkom odseku na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Zorana Todorića. Master studije upisao je iste godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, pod mentorstvom profesora Zorana Todorića. Izlagao je na više grupnih izložbi od 2023. godine, između ostalih u Beogradu (Mala grafika, Grafički kolektiv, Start, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković), Kruševcu (Oktobarska izložba), Kragujevcu (Međunarodno bijenale umetnosti ARTiJA)…

Miloš Miljković (Gnjilane, 1992) je osnovnu i srednju školu završio u Kruševcu. Studije slikarstva upisuje 2014. godine na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, na kome diplomira 2019, u klasi profesora Gordana Nikolića. Godine 2022. upisuje master studije slikarstva na istom fakultetu u klasi profesora Đorđa Stanojevića, koje uspešno završava 2024. Učestvovao je na više grupnih izložbi u Srbiji, a samostalnu izložbu priredio je u okviru master studija na FSU u Beogradu, 2024. godine.

Kustos izložbe je istoričarka umetnosti ― muzejski savetnik Biljana Grković.

Otvaranju izložbe je prisustvovao pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Darko Andonov.

Izložba će biti otvorena za posetioce do 3. februara.

O. Milićević