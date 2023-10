Otvorena izložba „Knjige sa tematikom iz Drugog Svetskog rata“

U susret obeležavanju Dana oslobođenja Grada Kruševca koji se obeležava sutra, u Narodnoj biblioteci Kruševac otvorena je izložba koja nosi naziv „Knjige sa tematikom iz Drugog Svetskog rata“

– U pitanju su knjige koje imaju opšti karakter, pre svega odnose se na hronologiju II Svetskog rata i ono što je značajno je to što su to uglavnom izdanja koja su nastala 70-tih i 80-tih godina prošlog veka, ima nekoliko i novijih izdanja čiji su izdavači Laguna i Arhipelag. Izložena je i građa iz zavičajnog odeljenja, to su publikacije koje za tematiku imaju događaje iz II Svetskog rata na teritoriji grada, arhivska građa Kuzmana Nikolića koja je u 16 kutija, i ona je takođe dostupna preko digitalne biblioteke – istakla je Snežana Nenezić, direktor Narodne biblioteke Kruševac.

Pored mnogobrojnih dela koja su izložena, nalaze se i dela Vlade Ilića, Dragomira Lazića koja se odnose na događaje koji su se odigrali u našem gradu za vreme II Svetskog rata počevši od bombardovanja grada 6. aprila 1941. i uništenja industrije „Obilićevo“ do formiranja Rasinskog Partizanskog Odreda.

Izložba će trajati do 1. novembra.

M.M.