Otvorena izložba ,,Bata u 90 slika”

U Legatu Milića od Mačve otvorena je postavka od 90 reprezentantivnih fotografija posvećena životu i delu velikanu srpskog i jugoslovenskog glumišta Velimiru Bati Živojinoviću, a Kruševljanima će biti dostupna narednih 15 dana

Postavka je nastala po ideji direktora Borbe Andrije Jorgića povodom 90 godina od rođenja Velimira Bate Živojinovića. Na osnovu fundusa Borbe koja poseduje preko 700 fotografija, Elena Stojanović i Miljko Živojinović su izabrali 90 Batinih slika.

– Drago mi je što smo ovde u našoj istorijskoj prestonici i u Legatu koji ima divan pogled na crkvu Lazaricu. Povodom 90 godina od rođenja Bate, direktor Borbe Andrija Jorgić je došao na ideju da napravi izložbu fotografija koje do sada nisu bile objavljene, jer Borba ima jedan od najvećih arhiva. Zajedno sa urednicom same izložbe, Elenom Stojanović izabrali smo najlepše od preko 700 slika. Tačnije ona je više učestovala u tome, dok sam ja pomagao oko konteksta samih fotografija – kada je nastala, iz kog fima, koje godine… Izabrali smo fotografije iz filmova, ali i sa snimanja, kao i iz porodičnog života – naveo je Batin sin, Miljko Živojinović.

Dodao je da mu je posebno drago što su uspeli da pronađu jednu fotografiju sa snimanja serije Sivi dom koja je nastala upravo u Kruševcu.

– Tada sam bio dečak, ali me je Bata doveo na snimanje i dobro se sećam toga, kao i same serije Darka Bajića koja je odlična. Generalno, dosta prijatelja i lepih uspomena nas veže za ovaj grad.

Izložba je krenula iz Istočnog Sarajeva i nakon toga je započela svoju turneju po celoj Srbiji. Kruševac je četrnaesti grad po redu u kome je izložena postavka koja će trajati dve sedmice kako bi obišla što više gradova.

– Kruševac je naša glumačka prestonica i veliki broj glumaca je potekao upravo iz ovog grada. Zbog toga malo imamo i tremu kako će izložba biti prihvaćena, ali se nadam da će svako naći svoj odnos prema fotografijama, jer su one, po meni, jedan zamrznuti trenutak večnosti, zamrznut trenutak istorije i vi tačno možete po toj fotografiji da vidite jedno vreme i neke drage ljude. Možete se podsetiti nekih vremena, a oni koji nisu živeli tada, da praktično vide kako se nekad živelo i šta smo mi u našoj kinematografiji uspeli da ostvarimo.

Miljko Živojinović je govorio o svom ocu kakav je bio kod kuće, istakavši da ga je smatrao najboljim prijateljem.

– On je bio jedan jako nežan čovek i otac. Nikad nismo imali tabu tebe i uvek sam mogao da mu se obratim za bilo koju vrstu saveta. Bio je velika podrška mojoj sestri i meni. Bata je bio čovek koji je umeo da ćuti. Nije mnogo govorio i sa malo reči je puno toga umeo da kaže. Iz njegovog pogleda ste mogli dosta toga da zaključite i nekako se uvek držao u drugom planu za razliku od majke koja je bila lavica u horoskopu, jedna ogromna, vatrena energija koja je vodila celu našu porodicu, ali kada je dolazilo do nekih ključnih trenutaka, tu bi nastupao Bata, smiren i ozbiljan u takvom trenutku, a inače preko dana, od ujutru do uveče, to je bila pesma, vesela atmosfera… Pamtim zajednička putovanja na more kolima, gde smo jedva čekali sestra i ja da putujemo svi zajedno uz pesmu celim putem.

Velimir Bata Živojinović je bio najpoznatiji po ulogama u partizanskim filmovima. Jedan je od najpoznatijih glumaca sa prostora stare Jugoslavije, i svojim brojnim i upečatljivim ulogama stekao je kultni status u sferi domaćeg glumišta.

Izložba se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije.

