Otvoren konkurs za Oktobarsku izložbu

Ovogodišnja tradicionalna 64. oktobarska izložba, koja će se održati od 10. oktobra do 3. novembra 2024. godine u Umetničkoj galeriji Kruševac, predstavlja važan kulturni događaj sa dugom tradicijom. Ova izložba okuplja umetnike iz različitih oblasti i generacija, a njen cilj je podsticanje i prezentovanje najnovije umetničke produkcije kroz otvoreni poziv svim zainteresovanim stvaraocima

Tematska koncepcija izložbe se bavi aktuelnim pitanjima savremene umetnosti, pružajući umetnicima priliku da kroz svoje radove izraze lične refleksije na društvene, kulturne i političke fenomene. Ovogodišnja tema nosi naziv „Refleksija“ i poziva učesnike da se osvrnu na svet koji ih okružuje, propitujući njegovu suštinu kroz različite medije i tehnike.

Svi zainteresovani umetnici mogu svoje radove i prijave dostaviti u periodu od 09. do 13. septembra 2024. do 24.00 časova na e-mail: oktobarugk@gmail.com ili u Umetničkoj galeriji, Majke Jugovića 12, Kruševac, od 08 do 15 sati. Za bliža obaveštenja tel: 037 439 – 224 i 418 -541.