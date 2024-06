Otvoren „Karavan bezbednosti saobraćaja“ u Kruševcu

Danas je u našem gradu otvoren „Karavan bezbednosti saobraćaja“. Cilj ovog projekta je unapređenje stavova građana o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i unapređenje bezbednosti.

Karavan je otvorio ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić.

– Zadovoljstvo mi je što sam danas u Kruševcu, gde nastavljamo aktivnosti „Karavana bezbednosti u saobraćaju“. Današnji događaj, kao i prethodna dva u Somboru i Boru, imaju za cilj da preventivno deluju na sve učesnike u saobraćaju, kako bismo sačuvali što više života i tako srpske puteve učinili još bezbednijim. Kada vidim ovako veliki odziv od najmlađih do najstarijih sugrađana, to pokazuje da činimo nešto što je u interesu svih. Bezbednost na putevima i ulicama nije samo posao policije, to je naša zajednička obaveza. Samo zajedničkim radom možemo da povećamo bezbednost u saobraćaju. Cilj „Karavana bezbednosti saobraćaja“ na putevima jeste da svi zajedno shvatimo da samo jedan trenutak nepažnje može dovesti do fatalnih posledica. Bezbednost saobraćaja je pitanje o kome bi moglo da se govori često i glasno. Moramo da damo sve od sebe da dopremo do svakog građanina naše zemlje i zato nam je važna podrška medija jer oni imaju veliku ulogu u promociji bezbednosti saobraćaja. Za danas i sutra pripremili smo sadržaje za građane Kruševca i okolnih mesta. Uveren sam da će posetiocima biti zanimljivo i da će odavde otići bogatiji za nova iskustva i znanja, koja će im pomoći da budu bezbedniji u saobraćaju. Važno nam je da stvaramo dobar odnos između policije i građana jer to je neophodno, ne samo za bezbednost u saobraćaju, nego i za sveukupni razvoj Srbije – istakao je Dačić i zahvalio se gradu Kruševcu, lokalnoj samoupravi, Agenciji za bezbednost saobraćaja i Auto- moto savezu Srbije na organizaciji ove manifestacije.

U ime Grada prisutne je pozdravio gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, izrazivši zadovoljstvo što je i grad Kruševac deo ovog preventivnog projekta.

– Karavan će u toku ova dva dana da omogući mladima da usvoje nova znanja i sve nas starije da podseti na neka pravila o bezbednosti saobraćaja. U toku ova dva dana, imaćemo različite vrste radionica, gde ćete čuti iskustva onih koji su pogrešili u saobraćaju, što ih je skupo koštalo. Neophodno je da zajedno radimo na podizanju svesti o bezbednosti u saobraćaju – rekao je Manojlović i zahvalio se svima koji su pomogli u organizaciji ove manifestacije.

Ispred Agencije za bezbednost saobraćaja govorio je direktor Branko Stamatović.

– Ovo je zaista jedan impozantan projekat čiji je cilj smanjenje stradanja u saobraćajnim nezgodama i bezbednije ponašanje u saobraćaju. Želim da se zahvalim gospodinu ministru Dačiću, koji daje punu podršku ovom projektu. Republika Srbija je sistemski uredila oblast bezbednosti saobraćaja. Jedino sistemskim pristupom možemo unaprediti stanje bezbednosti saobraćaja. To radimo svakoga dana. Nažalost, ove godine imamo 173 izgubljena života u saobraćajnim nezgodama. To je ono o čemu moramo da govorimo, jer se to može dogoditi svakom od nas.

Partner ovog projekta je i Auto- moto savez Srbije.

– Mi ovim karavanom iz raznih delova naše zemlje, šaljemo najlepše slike, budimo svest o poštovanju saobraćajnih propisa. Najdraže nam je što su ovde prisutni mlađi naraštaji jer se u tom životnom dobu najlakše uči. To znanje ćete prenositi vašim drugarima, a sutra i vašoj deci. Danas ćete se upoznati sa sredstvima za rad svih subjekata koji učestvuju u ovoj manifestaciji, ali i da pogledate posledice do kojih može doći ako se saobraćajni propisi ne poštuju. Država Srbija najbolje pokazuje koliko je svaki život važan, prisustvom ministra unutrašnjih poslova od početka karavana – kazao je generalni sekretar Auto- moto saveza Srbije Milan Nikolić i dodao da je jako važno baviti se ovom temom kako bi spasili što više života.

Nosilac projekta je Ministarstvo unutrašnjih poslova, a partneri su: Agencija za bezbednost saobraćaja, Auto- moto savez Srbije, Crveni krst Srbije, Nacionalna vozačka akademija (NABAK) i lokalne samouprave.

Događaju su prisustvovali predstavnici grada i brojni Kruševljani koji su mnogo toga novog naučili o bezbednosti u saobraćaju.

O.M.