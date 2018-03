Orbović – boljitak se vidi, ali nije dovoljan

To što država duguje plate bivšim radnicima propalih preduzeća, čiji je ona bila većinski vlasnik, je uvredljivo, kazao je predsednik Samostalnog sindikata Srbije, Ljubisav Orbović, koji je prisustvovao sednici kruševačkog Veća Saveza Samostalnih sindikata

– Država mora da ima obavezu prema tim ljudima. Oni su pokretali i dobijali sudske sporove, ali se ispostavlja da nemaju od koga da naplate. Država mora da nadje način da reši taj problem jer nije dobro da se za svaki takav slučaj ide do suda u Strazburu – kazao je on.

Problem je, dodao je, i to što su sudski sporovi spori te se, uprkos odredbi Zakona o radu da radni spor ne bi smeo da traje duže od šest meseci, ni jedan, prema njegovim saznanjima, ne završi za manje od tri godine, a ima ih onih koji traju čitavu deceniju.

Orbović je kazao da poboljšanja u socijalno ekonomskoj sveri ima, ali da nisu dovoljna.

– Mi smo u protekle dve godine imali povećanje minimalne cene rada, najpre za osam, a potom za deset odsto. To je, procentualno gledano dosta, ali zaposleni to ne osećaju jer je polazna osnova bila preniska – kazao je on.

Dobro je, dodao je, što se smanjuje broj nezaposlenih. Konstatovao je i da novih investitora kao i novih radnih mesta ima, ali da to nije dovoljno s obzirom na broj onih koji su tokom prethodnih godina ostali bez posla.

Odgovarajući na pitanje predstavnika ovdašnjeg sindikata o praksi pojedinih poslodavaca da sve radnike u preduzeću prijavljuju kao nekvalifikovane ili sa srednjom školom, te da im isplaćuju minimalac Orbović je podsetio da se minimalna zarada, prema Zakonu, isplaćuje u slučaju kada preduzeće otežano posluje.

– U praksi se, medjutim, minimalna zarada primenjuje kao minimalna cena rada. U Srbiji oko 356 hiljada ljudi prima minimalnu zaradu, a neretko im poslodavci ostatak plate isplaćuju na ruke. Nije mi jasno zašto država to toleriše. Na ovaj način su oštećeni i država i zdravstveni Fond i Fond PIO – kazao je on.

Predsednik kruševačkog Veća Saveza Samostalnih sindikata, Milenko Mihajlović, je potvrdio da je naplata zaostalih plata od preduzeća koja su otišla u stečaj jedan od najvećih problema ovdašnjih radnika.

– Oni se većinom nalaze u trećem isplatnom redu poverilaca, za koji neće biti dovoljno novca. Čak i kada je imovina peduzeća prodata i novac na računu odugovlači se, ne zakazuje se deobno ročište – rekao je Mihajlović.

Predstavnici Samostalnog sindikata zadovoljni su saradnjom koju imaju sa lokalnom samoupravom, a današnjoj sednici prisustvovali su i gradonačelnica, Jasmina Palurović i načelnik Rasinskog upravnog okruga, Branislav Vesić.

