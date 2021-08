Oldtajmeri u Đunisu (Video)

Posle prošlogodišnje pauze, vlasnici oldtajmer traktora i drugih vozila okupili su se ponovo u porti crkve Svetog Pantelejmona u Đunisu. Ovoj, sada već tradicionalnoj svečanosti, pridružili su se i gosti iz Vrnjačke Banje sa svojim automobilima ljubimcima, a nisu izostali ni pesma, igra, dobra trpeza…

– Izložba je prvi put organizovana 2009. godine, znači dvanaesta po redu, bila bi trinaesta ove godine, međutim, prošle godine je nije bilo zbog epidemioloških mera. U poslednjih nekoliko godina proširena, nije više samo izložba traktora već i drugih vozila, ali i starih zanata i kulturnog programa – rekao je za KruševacGrad predsednik saveta Mesne zajednice Đunis, Miloš Kostić.

Manifestacija koja se organizuje uvek na dan Svetog velikomučenika Pantelejmona i uvek u porti crkve, počela je oko pet popodne i trajala je i nakon zalaska sunca, praćena kulturno umetničkim programom kao i večerom za goste.

– To je tradicija našeg sela. Čuli ste možda za onu pesmu „Kad sam bila u Đunis na Vašar“. Taj vašar se održavao do 1907. godine i mi smo taj vašar obnovili, uz manifestaciju, izložbu oldtajmera. Možda bi za veći odziv bilo bolje da je nekog drugog datuma, zbog vrućina, ali to je datum kada slavi crkva i mi ovde sa njom – objasnio nam je Kostić.

A u porti crkve, pred brojnim posetiocima „šepurilo se“ sedam automobila, tri traktora, tri motora i jedan kombajn. Na pitanje ko je najredovniji učesnik, organizator nas je uputio na kombajn i njegovog vlasnika Svetomira Stojanovića iz Jošja.

– Kombajn je napunio 68 godina, svega tri godine je mlađi od mene. Poslednjih 45 godina nije ušao u njivu. Prvi vlasnik ga nije vozio poslednjih petnaest godina, i ja od kada sam ga dovezao nikad iz garaže nije mrdnuo. Nosi VW-ov benzin motor i ima 34 konjske snage.

Pored kombajna koji je dovezao na izložbu, Svetomir poseduje i dva oldtajmer traktora.

– Imam dva traktora. Porše, 1958. godište, jedan klip, 14 konja; drugi je MF „šesdesetpetak“, 1965. godište, 65 konjskih snaga. Iks puta sam pitan da li bi ih prodao, njih ili kombajn, ali ne želim da ih prodam. Stajaće oni i dalje kao što stoje i sad.

Ovogodišnjoj izložbi traktora pridružili su se i članovi kluba Vrnjačka banja na čijem je čelu Goran Barlov:

– Čuo sam za ovu izložbu oldtajmer traktora, imao sam želju da dođem, prvi put sam u Đunisu. Naš klub je ovde došao sa petnaestak članova i sedam automobila.

Iako klub ima sedište u Vrnjačkoj banji, zapravo je mnogo veći iokuplja članove širom Srbije.

– Imamo 85 članova našeg kluba. Oni dolaze iz Vrnjačke Banje, Kraljeva, Kruševca, Trstenika, Čačka. Upravo je jedan član naš iz Kragujevca došao, a imamo članove iz Beograda, Novog Sada, čak i iz Crne Gore – rekao nam je Barlov.

Kada smo ga pitali više o njegovoj VW „Bubi“ i da li ima nameru da je proda u njegovom odgovoru primećujemo strast jednog kolekcionara i ljubav prema njegovoj kolekciji.

– Ova buba je proizvedena u Sarajevu 1974. godine, sklapana je u Sarajevu. Ne, nemam nameru da je prodam. I narandžasta buba koja je ovde na izložbi je takođe moja, tražim još jednu da kupim. S obzirom da imam tri cerke i nameravam svakoj ćerki da ostavim po jednu.

Strasti i ljubavi kolekcionara pridružila se i ljubav prema tradicionalnoj muzici i igri koju su svojim nastupima pokazali Etno grupa Brus i folklor Ribarske banje, ali i prema tradicionalnoj hrani koja je poslužena u predvečerje druženja.

Inače, izložbu oldtajmera u Đunisu organizuju tamošnja mesna zajednica i Kulturni centar Kruševac, pod pokroviteljstvom grada Kruševca.

Lazar Simonović