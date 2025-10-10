Okolna sela bez vode, Gradska toplana nastavlja probe

Postavljeno: 10.10.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti sela Štitari, Veliki Kupci (od doma do kraja sela) i Šavrane. Takođe, zbog izrade priključka na vodovodnoj mreži, u istom terminu bez vode će biti i meštani sela Vratare

Istog dana, JKP „Gradska toplana“ Kruševac nastavlja sa sprovođenjem funkcionalnih toplih proba u okviru Centralnog izvora, kao i dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“.

Bez grejanja će danas biti korisnici u ulici 12. pešadijskog puka broj 2, kao i objekti „Halkbank“ i televizije „Plus“. U ostalim delovima grada distribucija toplotne energije u okviru funkcionalnih proba odvija se bez problema.

