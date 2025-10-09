Fudbaleri Trayala dočekuju Tekstilac

U 13. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije Gumari će sutra (17 časova), na domaćem terenu odmeriti snage sa dojučerašnjim superligašem, ekipom Tekstilca iz Odžaka

Posle remija sa Grafičarem u gostima, žele u Trayalovom taboru pobedu u duelu sa Tekstilcem i povratak na pobednički kolosek, jer bi tri boda donela proboj ka sredini tabele…

-U poslednja tri kola imamo učinak od dva nerešena ishoda i pobedu. Polako nam se vraća samopouzdanje i neophodno je da nastavimo u istom ritmu, da budemo maksimalno fokusirani, disciplinovani i agresivni, jer čeka nas ozbiljan ispit. Pozicija na tabeli govori kakav nam rival dolazi u goste. U prethodnih pet utakmica imaju zavidne rezultate i evidentno podižu nivo forme, pružajući sve bolje partije. Puni su samopouzdanja, igraju rasterećeno i sigurno da im je to jedan od aduta – ističe šef Trayalove struke Dejan Branković.

Osim povređenog kapitena Marka Stanojevića svi su zdravi i orni da dopišu nova tri boda.