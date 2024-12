Okolna sela bez vode

Zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži, pojedini delovi grada i okolnih naselja biće privremeno bez vode do 15:00. Mesta koja će biti pogođena prekidom u vodosnabdevanju su: Mačkovac (od bunara do zadnje autobuske stanice), Veliki Kupci (od „Nikolić petrola“ do „Tri puške“), Gornji Stepoš (od hladnjače do igrališta), Šogolj i Zdravinje.

JKP „Gradska toplana“ Kruševac tokom proteklog vikenda, kao i danas, redovno proizvodi i distribuira toplotnu energiju korisnicima, obezbeđujući stabilno grejanje u zimskim danima.

Što se kruševačke Elektrodistribucije tiče za danas nisu najavljeni nikakvi planski prekidi isporuke električne energije.