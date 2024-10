Okolna sela bez vode

Zbog radova na vodovodnoj mreži, danas do 12:00, bez vode će biti Vučak, do 15:00 – Bela Voda, Dedina (Dunavska ulica), Veliki Kupci (Dževerski sokak), kao i naselje Panjevac.

Do 10:00 bez struje će biti delovi Jakšićeve, Kumanovske i Stevana Visokog, dok će u periodu od 10: 30 do 11: 30 biti Nemanjina (od Obilićeve do Kosovske) i deo Majke Jugovića. Razlog su radovi na elektromreži.

Nakon punjenja distributivnog sistema i ispitivanja mreže, od utorak 1. oktobra 2024. godine (kako stoji na sajtu Gradske toplane), započele su funkcionalne, takozvane „hladne“ probe. U okviru njih biće puštena cirkulacija pumpi u rad, a odradiće se i hidrostatičko ispitivanje toplovoda na pritisak. Nakon funkcionalnih, tokom narednih dana uslediće i tople probe kao uvertira u novu grejnu sezonu koja će zvanično početi 15. oktobra, a ukoliko to vremenski uslovi budu zahtevali, odnosno ako jutarnje i večernje temperature budu niže u odnosu na prosečne vrednosti za ovo doba godine, grejna sezona može početi i nešto ranije.