Okolna sela bez vode

Zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži danas do 15 časova, doći će do privremenog prekida u vodosnabdevanju u sledećim delovima: Kruševac, Jastrebačka ulica, Čitluk, Cara Lazara (od Desanke Maksimović do kraja ulice), Kruševačka, Marka Miljanova, Jovana Miškovića i prateće ulice. Takođe, u selima Jasika, Kruševica, Srnje, Krvavica, Šašilovac, Padež i Vratare neće biti vodosnabdevanja do pomenutog perioda.

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac obavlja proizvodnju toplotne energije putem svoja četiri izvora. Kako navode iz preduzeća, za danas nema planskih intervencija niti isključenja u isporuci toplotne energije, te će korisnici usluge imati uredno grejanje tokom celog dana.