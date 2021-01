Od ponedeljka u škole, u ovoj nedelji obolelo stotinak đaka i pedesetak profesora u Okrugu

Tokom pet dana ove nedelje, koja prethodi povratku đaka u škole, u Rasinskom okrugu je korona potvrđena kod stotinak đaka, pedesetak profesora i petnaestak lica koja čine ostalo osoblje

– Kada gledamo u odnosu na ukupan broj đaka i profesora to je zanemarljivo, podaci govore da se od ponedeljka do petka smanjuje broj evidentiranih slučajeva, odnosno svakog dana smo imali manje novih od prethodnog dana – rekao je za naš portal načelnik Školske uprave Kruševac Zoran Asković.

Prema podacima ovdašnje Školske uprave koja svakodnevno dobija informacije od svih vaspitnih i obrazovnih ustanova u Rasinskom okrugu od 11. do 15. januara ukupno je u osnovnim školama 55 učenika obolelo od korone i 47 u srednjim. Što se tiče nastavnika u osnovnim školama evidentirano je oboljevanje 29 nastavnika, a u srednjim 18. Medju ostalim zaposlenima u osnovnim i srednjim školama obolelo ih je ukupno 17.

Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 18. januara, a nastava će se za učenike osnovnih i srednjih škola odvijati po modelu koji je primenjivan od 1. septembra prošle godine.

To znači da će učenici od prvog do četvrtog razreda imati svakodnevnu nastavu u školi, podeljeni u manje grupe, dok će stariji osnovci nastavu pohađati naizmenično, neposredno i na daljinu, takođe u manjim grupama. Srednjoškolci će jednu nedelju ići u školu, a potom jednu nedelju učiti na daljinu.

J.B.

