Od 1. januara novi uslovi za penzionisanje

Od početka 2025. godine, žene u Srbiji moći će da se penzionišu kada napune 63 godine i deset meseci života, uz minimalno 15 godina radnog staža, dok se uslovi za muškarce (65 godina života i 15 godina staža) ne menjaju. Uslovi za žene će se postepeno pomerati za dva meseca godišnje, tako da će do 2032. godine i muškarci i žene imati iste uslove za penzionisanje – 65 godina života i najmanje 15 godina staža Od 2024. godine pravila za prevremenu penziju su izjednačena: oba pola mogu se prevremeno penzionisati sa 60 godina života i 40 godina staža. Penzionisanje bez obzira na godine života ostaje moguće samo sa 45 godina radnog staža. Zaposleni koji žele da iskoriste trenutne uslove moraju prekinuti radni odnos do 30. decembra 2024. i podneti zahtev za penziju najkasnije 31. decembra 2024. Nakon toga, primenjivaće se novi uslovi za 2025. godinu. Zahtevi za penziju mogu se podneti lično na šalterima PIO fonda, preko e-Šaltera na sajtu Fonda, ili poštom. Fond PIO apeluje na građane da na vreme podnesu dokumentaciju kako bi proces bio što jednostavniji. Ove promene su deo dugoročnog plana za izjednačavanje prava žena i muškaraca u penzionisanju, sa punom usklađenošću planiranom do 2032. godine. M.M.

